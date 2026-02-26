Истерията взе горно "до"! Мъртвият Калушев "проговори" във Фейсбук: "Деяне, кажи истината!"

Страница във Фейсбук, носеща името на Ивайло Калушев, създадена на 18 февруари, за кратко време започна да трупа последователи и реакции. Профилът периодично публикува позиции и обръщения, свързани със случая в Петрохан. Кой и защо стои зад всичко това, и чии интереси се обслужват, остава само да гадаем, както доста неща в този случай.

Последното публикувано съобщение е адресирано към Деян Илиев – Мексиканеца, човекът, открил телата в района на хижа „Петрохан“. В него се казва: „Деяне, където и да си, намери начин да помогнеш.

България не иска много. Иска само истината. Cuidate mucho.“

Публикацията предизвика лавина от коментари. Част от потребителите определят загиналите като „невероятно качествени хора“ и изразяват притеснение, че истината може никога да не стане публична. Други твърдят, че Деян Илиев „знае истината, която би обърнала процеса“, и допускат, че може да е в опасност или под натиск.

Сред коментарите се появяват и предположения, че той е напуснал страната със съпругата си. Някои се надяват това да е вярно и да означава, че е в безопасност, далеч от България. Други го съветват да не използва социални мрежи и да не се появява публично, ако действително се намира в риск.

Има и по-критични позиции. Според част от коментиращите, ако е разполагал с информация, той е можел да предприеме действия още преди трагедията. Посочва се, че след предполагаеми прощални съобщения от Калушев реакцията не е била адекватна и това е можело да повлияе на развоя на събитията.

Към момента няма официално потвърждение кой стои зад въпросната страница, нито дали тя действително е свързана с реални лица по случая. Онлайн активността обаче продължава да поддържа напрежението около трагедията и да поражда нови въпроси.

