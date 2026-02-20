Потресаващо разкритие за чудовищния убиец на Евгения ОБНОВЕНА

Орлин Владимиров и баща му Пламен са скачали върху куфара, в който са натъпкали тялото на Евгения, за да могат да го затворят, преди да го изхвърлят във водоем край Перник.

Това разказа Николай Чорбанов – брат на жестоко убитата 33-годишна жена.

Повод за емоционалното му изявление е последното решение на съда, с което Пламен Владимиров беше оправдан, а доживотната присъда на Орлин беше намалена на 20 години затвор.

„Решението е унищожително за нашето семейство. Удължават агонията ни“, каза Чорбанов.

Евгения изчезна през есента на 2021 г. Съпругът ѝ първоначално твърдеше, че тя е отишла на фитнес и не се е прибрала. Разследването обаче установи, че жената е била убита от ревност в дома си. Според прокуратурата Орлин я удушил, след което се обадил на баща си за помощ при укриването на тялото и заличаването на следите.

„Сестра ми е душена поне 7-8 минути, борейки се за въздух. В собствения си дом, където е трябвало да се чувства най-сигурна“, разказа брат ѝ. По думите му тялото е било омотано в найлон и фолио, а след това поставено в куфар.

Тялото на Евгения, наричана от близките си Ети, беше открито месец по-късно във водоем край Перник.

Николай Чорбанов сподели още, че отглежда детето на сестра си заедно със съпругата си. „Имам три деца – две мои и детето на сестра ми“, каза той.

По думите му никога преди не е имало видими признаци за агресия у Орлин Владимиров. „Лекари са ми обяснявали, че психопатията може да бъде дълго прикривана и се отключва в даден момент“, коментира Чорбанов.

Напусналият „Има такъв народ" и вече независим народен представител Андрей Чорбанов направи тежко лично признание – младата жена, убита по особено жесток начин през 2021 г., Евгения Чорбанова, е била негова племенница. До този момент проф. Чорбанов не беше говорил публично за роднинската си връзка с нея.

Професорът признава, че като законодател носи лична вина за това, че системата допуска подобни решения. „За последните пет години, работейки в Народното събрание, всеки път нося своята персонална вина, че по улиците скитат хора, отнемащи човешки животи. А животът не се връща", пише той.

Очаква се новите съдебни решения да бъдат атакувани пред Върховния касационен съд.

