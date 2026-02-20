Нови записи от „Петрохан“ разклащат официалната версия

Нови видеозаписи от шест камери около бившата хижа „Петрохан“ поставят под напрежение официалната версия за трагедията, при която бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев. Кадрите обхващат периода между 31 януари и 2 февруари - времето около сигнала за пожар в сградата. След разпространяването им въпросите около случилото се не намаляват, а се множат.

Бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев заяви пред Нова телевизия, че има разминаване между показаното във видеата и досегашната публична версия. „Има известно разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента. Не бих изразил криминалистично становище. Мисля, че на следващата пресконференция ще чуем обяснение“, коментира той. По думите му и досега на пресконференциите са изниквали нови въпроси, а обясненията са навлизали в детайли, които изискват професионален анализ и време.

Според Гунев към момента се вижда, че усилията на разследващите са насочени към установяване на фактите - какво точно се е случило в сградата. Мотивът обаче остава по-трудната част. „Ще отнеме месеци, за да разберем защо“, смята той.

Дори и да се окаже, че една от камерите е заснела пряко случилото се и че става дума за самоубийство, това няма да сложи край на съмненията. „Дори близките да видят записите и да разберат, че се извършва самоубийство, у всички ще остане въпросът защо. Дали тези хора са били принудени, подведени, манипулирани по някакъв начин да го направят? От кого? Каква е била ролята на учителя?“, заяви Гунев.

Той постави под съмнение и лесните обяснения, свързани с духовни или религиозни практики. „Това, което се подхвърля като религиозни практики и просто се заявява, че това е секта, само по себе си не обяснява и не дава отговор на въпроса защо“, каза бившият зам.-вътрешен министър.

Случаят около „Петрохан“ продължава да поражда напрежение и очаквания за нови разкрития, като следващите официални изявления на разследващите вероятно ще бъдат решаващи за посоката на обществените съмнения.

