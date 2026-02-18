Семейни проблеми и затруднения. Подробности за загиналото момче, живяло с Лама Иво

Прокуратурата даде продробности по случая "Петрохан-Околчица".

От разпита на Яни Макулев - бащата на откритото мъртво в кемпер на Околчица 15-годишно момче, е установено, че синът му е отишъл да живее при Ивайло Калушев в хижа „Петрохан“ преди около 4–5 години. Детето е било частен ученик и се е обучавало онлайн.

Причините за оставането му в хижата са свързани със семейни проблеми и затруднения в бизнеса. Бащата заявява, че за последно е видял сина си през ноември 2025 г., а през януари 2026 г. са разговаряли по телефона чрез приложението „Сигнал“.

Сестрата на убитото дете заявява, че е посещавала хижа „Петрохан“ през април или май 2025 г. и е видяла брат си само веднъж за около пет минути.

Бащата на Николай Златков посочва при разпита, че синът му не е искал да посещава училище заради проблеми в учебната среда. Майката посочва, че е бил местен в няколко учебни заведения и е имал поведенчески и адаптационни затруднения.

Бащата Валери Андреев твърди по време на разпита, че причините за оставянето на сина му при Калушев са свързани с употреба на марихуана и отклоняване към неподходяща среда. По негови думи съпругата му е изтеглила средства от банкови сметки и сейф в размер на около 750 000 евро, които през годините са били предоставяни за финансиране на дейността на Калушев.

Разпитан е и директорът на частното училище, в което се е обучавало 15-годишното дете. Татяна Захариева посочва, че момчето първоначално е записано в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022–2023 г., като завършва седми клас. За учебната 2024–2025 г. е записан в редовна форма на обучение, но през последните две години е посещавал занятията рядко. Родителите са уведомявали учебното заведение писмено за отсъствията му. За учебната 2024–2025 г. са отчетени 106 извинени отсъствия, а за учебната 2025–2026 г. (първи срок) - има 45 извинени отсъствия от родителите. На 14 декември 2025 г. бащата подава молба за отписване на момчето от училището.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com