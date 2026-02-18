Алеята на свободата от Панагюрище до Оборище е най-важният проект в новия дарителски договор на „Асарел-Медет“ 

Изпълнителният директор на „Асарел-Медет“АД инж. Николай Пелтеков подписа дарителски договор за 2026 година с кмета на община Панагюрище Желязко Гагов на 17 февруари. „Програмата ни за социална отговорност показва как бизнесът може да помага за развитието на своя регион“, подчерта инж. Пелтеков и изтъкна, че продължава подкрепата за всички досегашни устойчиви инициативи.

Основният проект в дарителските договори за 2025 и 2026 г. е възстановяването на Алеята на свободата, която е била изградена през 1976 г., за да свърже Панагюрище с местността Оборище. Компанията посвещава този родолюбив проект на 150-годишнината от Априлското въстание, която България ще чества на 1 и 2 май тази година.

Строително-ремонтните работи по Алеята са възложени от „Асарел-Медет“АД, като за 2025 и 2026 г. възлизат общо на около 1,577 млн. евро за трасе с обща дължина над 7 500 метра. Проектът се осъществява в тясно взаимодействие с Община Панагюрище и Държавно горско стопанство – Панагюрище, като инвеститорски контрол се упражнява и от отдел „Строителство“ на „Асарел-Медет“АД.

Какво още подкрепя „Асарел-Медет“?

Компанията продължава традиционната си дарителска подкрепа и за развитието на образованието, културата, спорта и туризма, като през 2026 г. заложените средства са над 180 хиляди евро.

И през тази година „Асарел-Медет“ ще подкрепи финансово гостуването на Панагюрското златно съкровище в Исторически музей – Панагюрище, както и провеждането на най-масовото фестивално събитие в културния календар на общината- Международният фестивал на фойерверките.

След като в края на миналата година „Асарел-Медет“ отделно подпомогна издаването на юбилеен исторически сборник и преиздаването на „Енциклопедия на Априлското въстание“, през 2026 г. е предвидена подкрепа и за Националната научна конференция на Исторически музей - Панагюрище, по случай 150-годишнината от Априлското въстание.

Продължава подкрепата за инициативата „Звезден клас“ и поощряването на децата с изявени дарби, както и за насърчаването на таланти, които са в неравностойно социално положение. Осигурени са средства за Дриновската стипендия за изявен панагюрски студент в чуждестранен университет. Компанията ще подпомогне и общински образователен проект, като ще финансира провеждане на Панаир на науките и технологиите.

През 2026 година „Асарел-Медет“ отново ще подкрепи провеждането на празници в селата, инициативи на читалищата и други значими прояви от културния календар в населените места от община Панагюрище.

Компанията е най-големият частен инвеститор в областта на спорта в общината и ще подкрепи дейността на местната Асоциация на спортните клубове. Допълнително, по договор с ФК „Оборище“ се осигуряват средства за развитие на детско-юношеската школа и на дублиращата формация с преобладаващо участие на местни състезатели, а по договор със Сдружение „Асарел България Оупън“ се подкрепя провеждането на международния турнир по тенис на маса, който през тази година ще се завърне като състезание от най-висок ранг.

Съгласно подписания Меморандум за партньорство с Община Панагюрище, през 2026 г. ще се изпълни вторият етап на тригодишния проект за обновяване на Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм „Проф. Лъчезар Цоцорков“. В учебното заведение от 2015 г. се извършва дуалното обучение по минни, оптични и индустриални специалности, като през тази година ще завърши осми випуск ученици.

„Асарел-Медет“АД и Община Панагюрище ще продължат да развиват сътрудничеството си като еталон за социално отговорно взаимодействие между местния бизнес и местното самоуправление в интерес на жителите на общината.

