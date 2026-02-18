Ужас в страната. Урагани и кошмари на пътя

„При ветрец 100 км в час всичко лети“ – така лаконично, почти невинно, Valentina Alexandrova описва случващото се в Сливен. Снимките обаче не говорят за „ветрец“. Те крещят.

Паднали дървета, изкоренени до основи. Стволове, преграждащи булеварди. Огънати ламарини, разпилян строителен материал, разкъртени гаражи. Метални конструкции, стиропор, клони и отломки – всичко е размесено в една картина, която прилича повече на кадър от бедствен репортаж, отколкото на обикновен зимен ден в български град.

Вятър със скорост около 100 км/ч не е „лек полъх“. Това е сила, способна да повали дървета, да разкъса покриви и да превърне всеки незакрепен предмет в снаряд. И точно това се вижда – всичко, което не е било добре укрепено, вече е на земята. Или върху нечия кола. Или на пътното платно.

Опасна ситуация възникна в Русе след бурното зимно време и обилния снеговалеж. Голям бор се е наклонил и се е подпрял върху паркиран лек автомобил, създавайки сериозен риск както за пешеходците, така и за преминаващите автомобили.

За случая сигнализира русенката Грациела Димитрова чрез публикация в социалните мрежи. По думите ѝ инцидентът се е случил в района между блок „Вела Пискова“ и Канев център. Силно натежалият от снега бор се е наклонил опасно и вече е легнал върху паркирана кола, чийто собственик вероятно все още не подозира за случилото се.

„Между блок „Вела Пискова“ и Канев център огромен бор се е подпрял на колата на някой нещастен човек, който още не знае. Къде трябва да се обадим, за да предотвратим по-големи трагедии?“ — пита Димитрова в публикацията си.

По думите на живеещи в района ситуацията остава рискова, тъй като дървото е нестабилно и при допълнително натоварване от сняг или по-силен вятър може да се срути напълно. Това създава реална опасност както за случайно преминаващи пешеходци, така и за автомобилите по улицата.

Дървета са паднали някъде по пътя Самоков - София, блокирайки движението. а водачите, около 7-10 мъже, изпаднали в капан запрятат усилия и се включват в борбата с разгневената природа.

Едни, въоръжени с резачки кастрят големите стволове, други отстраняват срязаните клони.

Отзад се вижда и багер, който се бори със свлеченото на пътя, пише Глас нюз.

