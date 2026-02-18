Драма край Созопол! Изчезна кораб с моряци

Провежда се спасителна операция по издирването на риболовен кораб в морската акватория на Созопол, съобщава БНР. Рано тази сутрин плавателният съд е изчезнал от радарите.

Последният сигнал от него е засечен североизточно от нос Коракя. Трима души има на борда на кораба. Катери на "Морска администрация" и гранична полиция се включиха в операцията.

Очаква се и от Военноморските сили да се присъединят към издирването.

Нос Коракя се намира в защитената територия на резерват Ропотамо. Това е най-издадената източна точка на целия полуостров „Вътрешния Бурун“, който обхваща територията между устието на река Ропотамо и залива Св. Параскева.

