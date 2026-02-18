Сектата на Калушев! Кланят му се като на бог (ВИДЕО)

Прокуратурата пусна нови записи от охранителните камери в хижата на смъртта "Петрохан". На тях се вижда как намерените по-късно самоубили се Ивайло Иванов, Дечо и Пламен се кланят на Ивайло Калушев като на бог.

Камерите обхващат целия път до хижата, както и пространството около нея.

Най-подробна информация дава камерата, обозначена като "Паркинг". Тя заснема северната страна на обекта, включително гаража, главния вход и задния вход на сградата.

Липса на движение в нощта на пожара

По време на брифинга стана ясно, че в записите не се отчита никакво движение в интервала от 17:56 ч. на 1 февруари до 10:44 ч. на 2 февруари, когато на кадрите се появява свидетелят Деян Илиев.

По-късно на място пристигат полицейски служители

Властите показаха и запис от 31 януари, на който се вижда отдаване на почит към Ивайло Калушев. На кадрите Ивайло Иванов, Дечо и Пламен са заснети да му се кланят.

Това се случва след пристигането на Калушев с кемпера му около 14:00 ч. същия ден. Записите бяха представени с цел да се подчертае култът към него.

Развитието на пожара на 1 февруари

Показани бяха и кадри от 1 февруари, когато Калушев вече е напуснал района на хижа "Петрохан". В 20:04 ч. на този ден се вижда как пожарът започва от мазето на сградата.

Около 40 минути по-късно огънят обхваща и първия етаж, а малко след това се разраства към втория.

На записите се забелязва и движение на светлина от фенер. Това са последните кадри, на които се виждат тримата мъже – Пламен, Дечо и Ивайло Иванов.

От прокуратурата уточниха, че около 20:44 ч., когато пожарът вече се е разгорял, се вижда движение на Иванов, който е с опожарени дрехи.

