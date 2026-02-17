Терзиев лобирал за Калушев, Антикорупционният фонд го бранел със зъби и нокти

Кълбото от политико-криминални зависимости, оплетени около петроханската секта на Ивайло Калушев и нейната педофилска мрежа, все повече се разплита. Публикуваният днес доклад на МВР за проверките по 4 сигнала срещу Калушев хвърли много светлина по случая, оставил след себе си 6 трупа, един от които на 15-годишно дете.

В края на 2023 г., седмици след избирането си на 6 ноември, кметът на София Васил Терзиев е съдействал и на практика е лобирал пред ръководството на Гранична полиция за свои познати доброволци, обитаващи хижа „Петрохан“, като е посочил, че те могат да помагат на органите при дейности в района и при конкретни оперативни ситуации, става ясно от вътрешен доклад на МВР.

Проверката разкрива и втори ключов факт - т.нар. „рейнджъри“ около Ивайло Калушев не са подавали сигнали за нарушения до полицията, а напротив, са били търсени от самото МВР за съдействие в два случая по инициатива на служителите. Комисията изрично отбелязва, че няма данни сдружението или свързани с него лица да са подавали сигнали до структурите на министерството.

В същото време докладът на МВР разкри как умнокрасивитетният Антикорупционен фонд, който от години се опитва да си приватизира моралното право за кадруване в съдебната система, е бранел със зъби и нокти петроханската секта.

На 20.08.2024 г. в МВР е депозирано заявление за достъп до обществена информация относно дейността на сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Антикорупционният фонд твърди, че до него била достигнала информация за образувани преписки и проверки, като се твърди, че те са във връзка с активната природозащитна дейност на сдружението. Получената от АКФ информация им давала основание да считат, че е налице риск от злоупотреба и институционален тормоз върху международно и национално призната организация, каквато е Сдружението и която провежда единствената по рода си дейност в България по системен граждански мониторинг на защитени природни територии.

Докладът е изготвен от Дирекция „Инспекторат“ в МВР за извършената проверка на сигнали, свързани със сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“ и работата на служители от структури на МВР по тях.

Докладът е публикуван в изпълнение на заповед на министъра на вътрешните работи от 5 февруари 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com