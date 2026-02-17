Карбовски зададе най-важния въпрос по случая Петрохан

Защо са там децата? Това пита журналистът Мартин Карбовски по случая "Петрохан". В своя фейсбук профил той продължава активно да коментира трагедията, разтърсила цяла България.

Ето как пише Карбовски в мрежата:

Обществото ни не пази децата си и не желае да разисква най-важното логическо несъответствие в това масово убийство. Знаем, че имате версия за черни джипове, за фентанил, за иманярство, за дървена мафия, за извънземни и за дългата ръка на Москва. Но каквато и версия да се опитвате да развивате, вие сте без значение.

От значение е само един факт - горе е имало деца. Тези деца не са само две. Въпросът е - там ли им е мястото? И въпросът е - какво са правили тези деца на Петрохан, в Мексико, в каравана, в хижа, в скъп имот с високи стени.

Това е въпросът на въпросите и дори версията ви да е вярна, отговорът на "ЗАЩО СА ТАМ ДЕЦАТА?", е началото на всяка диагноза по случая. Може да ви се стори, че питам неправилните хора. Но единствените правилни хора, длъжни да знаят какво са правили там децата са техните родители.

Яни Макулев се скри. Ще отиде при колега, който няма да го пита - какво е правило там детето му. Това не е обвинение. Но е подозрение, че родителите са постъпили с децата си...как?!

КАЖЕТЕ ВИЕ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com