Всичко за Мартин Карбовски

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Карбовски в ефира на bTV

Карбовски в ефира на bTV

След две години извън ефир Мартин Карбовски се завръща на екран. Скандалният журналист отново ще разказва бруталните си истории, но този път по bTV. П...

18 август | 16:35
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Карбовски напусна ТВ7

Карбовски напусна ТВ7

Косьо Филипов замества Мартин в "Предаването" Мартин Карбовски скъса отношенията си с ТВ7. Известният журналист първо смая публиката с нова визия - г...

07 септември | 18:10
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Деветото дете

Деветото дете

Отец Евгени е православен християнин, оженил се млад, и спазва християнския начин на живот. Той е скромен, твърди, че прави каквото може, за да отгова...

31 май | 21:01
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