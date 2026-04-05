Карбовски с бомба за Алексей Петров. Телефонът му работи

Журналистът Мартин Карбовски хвърли бомба за Алексей Петров. Телефонът на бившата барета отново работи.

Ето какво съобщи Карбовски:

"И други колеги са видели това съобщение. То е част от скепсиса. Скепсиса, че някога нещо ще се разкрие по случаите на големите криминално-политически убийства. Телефонът на АП трябваше вече да е разучен, отворен, коментиран и приложен към нещо като дело. Вместо това, номерът работи в друг човек, даден е някому от провайдъра. Едно голямо нищо, след ужасно много приказки. Всяко убийство за три дни. Вече е пословица".

Алексей Петров бе убит на 16 август 2023 г., докато правеше обичайната си разходка в планината Витоша, по пътеката към хижа „Алеко“. Нападателят е стрелял с пушка с бързомер, като е дебнал Петров около 3 часа от заслон. Жертвата е улучена смъртоносно в главата и тялото.

