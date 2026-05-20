Вицепремиер с решителен ход. Ново звено в подкрепа на бизнеса

Държавата ще ускорява иновациите и няма да бъде спирачка за бизнеса, заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Той обяви курс към административна реформа и създаване на ново координационно звено към Министерския съвет, което да работи в подкрепа на български и чуждестранни компании.

Пулев направи заявката по време на посещение във високотехнологична производствена база за системи за съхранение на енергия в батерии в индустриален парк „Хемус“ в Челопечене. Според него именно такива производства - с висока добавена стойност, собствена технология и квалифицирани кадри - ще бъдат сред приоритетите в управленската програма на правителството.

Държавата обещава по-бърза писта за бизнеса

„Държавата ще ускорява иновациите и няма да бъде спирачка за бизнеса. Започваме с качествена административна реформа и ново координационно звено към Министерския съвет, което да работи в подкрепа на българските и чуждестранните компании“, заяви Александър Пулев.

Посланието му беше насочено към един от най-чувствителните проблеми пред инвеститорите - бавната администрация и липсата на достатъчно координация между институциите. Новото звено трябва да подпомага компаниите при реализация на проекти, като целта е държавата да бъде партньор, а не пречка пред инвестициите.

Вицепремиерът подчерта, че икономическата политика ще бъде ориентирана към производства, които носят технологичен капацитет, експортен потенциал и по-висока добавена стойност за страната.

Българска технология за европейския енергиен преход

Пулев се запозна с работата на фабриката на IPS, която започна производство в края на миналата година и има капацитет от 3 GWh годишно. Базата произвежда системи за съхранение на енергия в батерии - сектор, който става все по-важен за енергийния преход, сигурността на доставките и интеграцията на възобновяеми източници.

От ръководството на компанията посочиха, че технологията е разработена от IPS и се произвежда изцяло в България. В рамките на интегриран производствен модел фирмата произвежда батерийните модули, охладителните системи, софтуера, системите за управление и инверторите.

„Гордост е, че българска компания е част от критичната енергийна инфраструктура на ЕС“, каза Пулев по време на обиколката на базата.

Стратегически статут от Европейската комисия

Инвестицията на IPS получи стратегически статут от Европейската комисия по Net-Zero Industry Act. Това поставя България сред държавите, които развиват европейски производствени мощности за чисти технологии и системи за енергиен преход.

Този статут е важен сигнал за позиционирането на страната в новата индустриална карта на Европа. Производството на батерийни системи вече не е само технологична ниша, а част от стратегическата инфраструктура, необходима за по-сигурна, по-гъвкава и по-нисковъглеродна енергетика.

За България подобни проекти носят и по-широк икономически ефект - квалифицирани работни места, развитие на инженерни компетенции, възможности за износ и по-силно присъствие в европейските вериги за доставки.

Финансови инструменти за родното производство

Александър Пулев и главният изпълнителен директор на IPS Александър Рангелов обсъдиха възможностите държавата да стимулира българските производства. Икономическият министър обяви, че вече са разработени различни механизми и финансови инструменти за директна подкрепа на бизнеса.

По думите му инструментите ще се реализират съвместно с Българската банка за развитие и Българската агенция за експортно застраховане. Те ще включват субсидирани кредити, гаранционни продукти и застрахователни решения в подкрепа на българските компании.

Целта е бизнесът да получи по-добър достъп до финансиране, особено когато става дума за индустрии с висок технологичен риск, голяма инвестиционна нужда и потенциал за международен растеж.

Новата заявка към индустрията

Посещението на Пулев в Челопечене беше използвано като ясен политически сигнал - държавата иска да насърчава компании, които произвеждат в България, развиват собствени технологии и се включват в стратегически европейски сектори.

В управленската програма на правителството ще залегне подкрепа именно за такива производства - с европейска интеграция, патентовани решения, квалифицирана работна ръка и реален принос към енергийната и индустриалната сигурност.

Така икономическото министерство поставя акцент върху нов модел на растеж - не просто привличане на инвестиции, а изграждане на индустрии, които оставят технология, капацитет и стойност в България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com