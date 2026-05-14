Еврозоната променя изцяло финансовата карта на България

Влизането на България в еврозоната е много повече от смяна на валутата и представлява цялостна трансформация на финансовата среда в страната. Това заяви председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Васил Големански по време на конференцията „Говорим с КФН. Vol. 2: Нови хоризонти“, организирана от Комисията.

По думите му въвеждането на еврото означава по-дълбока интеграция на България в сърцето на европейската икономическа система и поставя нови изисквания пред целия небанков финансов сектор.

Новите правила след еврото

Според Големански членството в еврозоната ще донесе важни предимства за капиталовия пазар - отпадане на валутния риск, по-ниски трансакционни разходи, по-лесен достъп до европейски инвеститори и по-голяма предвидимост за бизнеса.

Наред с това обаче ще се увеличат и изискванията към финансовите посредници и публичните компании. „Необходим е по-ефективен надзор, технологична адаптация и по-висока конкурентоспособност“, подчерта председателят на КФН.

Той посочи, че по време на подготовката за приемането на еврото комисията е работила активно с институциите и пазара, така че преходът да премине без сътресения.

По думите му към 1 януари небанковият финансов сектор е бил напълно подготвен и не са регистрирани сериозни затруднения за участниците на пазара.

Голямата пенсионна реформа

Една от най-значимите промени според КФН е въвеждането на мултифондовия модел в пенсионната система. Големански определи реформата като една от най-важните за пенсионния сектор през последните години.

Според него новият модел има потенциал да подобри доходността на пенсионните спестявания в дългосрочен план и едновременно с това да осигури по-добра защита срещу инфлацията. „Това е стъпка към по-гъвкава и модерна пенсионна система, в която гражданите ще имат по-активна роля в управлението на собственото си бъдеще“, заяви той.

Натиск върху застрахователния сектор

Големански отдели специално внимание и на проблемите в застрахователния сектор. По думите му стабилността в застраховането не е само икономически въпрос, а е свързана пряко с общественото доверие и социалната сигурност.

Той призна, че в сектора има натрупани проблеми от години, но подчерта, че КФН вече работи по тяхното постепенно решаване. „Всичко трябва да се случва по ясни правила и тези правила трябва да се спазват“, посочи председателят на регулатора.

Според него секторът е подложен на сериозен натиск заради инфлацията, ръста на обезщетенията, новите европейски регулации и повишените очаквания на клиентите за по-бързи и качествени услуги.

КФН обещава твърд контрол

От КФН декларираха, че няма да допускат компромиси със стабилността на финансовия сектор. Големански заяви, че комисията ще продължи със строг контрол върху капиталовата адекватност, ликвидността, управлението на риска и защитата на потребителите.

„Там, където има системен риск и поведение, което застрашава интересите на хората, регулаторът трябва да реагира своевременно, категорично и без колебание“, каза той.

Председателят на КФН коментира и натиска върху институцията през последните месеци. „С гордост мога да кажа, че ние не се огънахме и няма да го направим“, заяви Големански.

Според него въпреки проблемите секторът има сериозен потенциал за развитие благодарение на дигитализацията, технологичното обновление и засиления интерес към модерни финансови и застрахователни услуги.

По думите му влизането в еврозоната ще създаде условия за по-нисък макроикономически риск и по-голямо доверие към българския финансов сектор.

