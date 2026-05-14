Мегапроектът за летище София - осигурени са 450 млн. евро

Летище „Васил Левски“-София осигури финансиране от 450 млн. евро от международните капиталови пазари за изграждането на дългоочаквания Терминал 3 и за мащабна модернизация на съществуващата инфраструктура. Новината бележи една от най-големите инфраструктурни инвестиции в България през последните години и поставя началото на мащабна трансформация на основния въздушен портал на страната.

Средствата са осигурени с 22-годишен падеж, а строителството на новия терминал се очаква да започне през есента на 2026 г. От летището посочват, че проектът е замислен така, че да осигури капацитет за развитието му през следващите три десетилетия и да затвърди ролята на София като стратегически транспортен център между Европа и останалия свят.

Новият терминал ще бъде ключовата част от бъдещото разширение на летището. По план строителството трябва да продължи до април 2031 г., а след завършването му летището ще разполага с 34 изхода и възможност да обслужва до 20 млн. пътници годишно. Половината от този капацитет ще бъде поет именно от Терминал 3.

След окончателното свързване на новия терминал с Терминал 2, сегашният Терминал 1 ще бъде закрит.

От ръководството на летището определят осигуреното финансиране като силен знак за международно доверие към проекта и към икономическата стабилност на България след влизането на страната в еврозоната.

„Осигуреното знаково финансиране е ярък пример за това какво може да се постигне чрез успешно публично-частно партньорство“, заяви Хесус Кабайеро. По думите му инвестициите са насочени към по-добра свързаност на България и разширяване на икономическите възможности пред страната.

Финансирането е структурирано чрез комбинация от банкови кредити и облигационна емисия. От летището подчертават, че това е първата облигационна емисия за проектно финансиране на публично-частно партньорство в България, пласирана на регулирания пазар Euronext Dublin.

В проекта участват и големи международни финансови институции и инвеститори, сред които Европейска банка за възстановяване и развитие и UniCredit Group.

От летището очакват модернизацията да подобри значително обслужването на пътниците, да увеличи броя на полетите и да превърне София в още по-важна точка на картата на европейския въздушен транспорт.

