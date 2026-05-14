Ваучери за море и СПА! Кабинетът обсъжда нова помощ за българите

Управляващите обмислят въвеждането на туристически ваучери, с които да се подпомагат почивките на българите, а темата вече предизвика сериозен обществен дебат. Докато едни виждат в подобна мярка шанс за подкрепа на домакинствата и вътрешния туризъм, други се опасяват, че тя може да доведе до ново поскъпване на услугите.

Според директора на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов обаче идеята трябва да се разглежда далеч по-широко - като инвестиция в здравето на хората и в използването на огромния природен ресурс на България.

Ваучери не само за почивка, а и за здраве

Според Драганов темата не трябва да се свежда единствено до подпомагане на туристическия сектор. По думите му България разполага с огромно богатство от минерални извори, лечебни кални находища и рехабилитационни бази, които остават недоизползвани.

„Трябва да го сложим под малко по-различен ъгъл. Тоест дали бихме станали по-здрави, ако ползваме огромното богатство на страната, което са минералните води и калите, пелоидите, които са на много места и стоят неизползвани“, коментира той.

Драганов припомни, че подобни механизми съществуват от години в държави като Германия, Австрия, Румъния и Унгария, където здравните каси подпомагат профилактиката, рехабилитацията и възстановяването на хората чрез туристически и балнеоложки програми.

По думите му България има всички условия да развива подобен модел. „Имаме над 600 минерални извора. Хотелите стоят, имаме цялата база“, отбеляза той.

Ще доведат ли ваучерите до нов скок на цените

Един от най-обсъжданите въпроси е дали туристическите ваучери няма да повишат цените на почивките. Според Драганов подобен ефект е възможен, но това не бива автоматично да се приема като негативно развитие.

„Повишават се местните заплати, повишават се местните икономики, защото хората, които ще вземат по-високи заплати, ще харчат тези пари в икономиката и държавата ще има по-голям приход от ДДС и данъци“, обясни той.

Според него целта е чрез подобни стимули да се използва вече съществуващата база, особено извън активния сезон, когато голяма част от хотелите и туристическите комплекси остават полупразни.

„Имаме базите, стоят празни. Ето, вижте празните шезлонги. Ако напълним тези празни шезлонги чрез някакъв механизъм, това означава подобряване на местната икономика за всички. А това е смисълът на туризма“, заяви Драганов.

Той даде пример и с Гърция, където през миналата година са били отпуснати туристически ваучери за семейства, макар да призна, че подобни мерки могат да окажат влияние върху ценовите нива.

Какви ще са условията за получаване

Според Драганов най-важният въпрос тепърва предстои - какви ще бъдат критериите за получаване на ваучерите. По думите му те трябва да бъдат насочени основно към здравната профилактика и рехабилитацията.

„Критерият е превенция на здравето. Тоест рехабилитация, създаване на повече здрави хора и удължаване живота на хората на база ползване на изключително богатия природен ресурс, който България има и който не се използва в неговата цялост“, подчерта той.

Драганов припомни, че и в момента съществуват механизми за частично подпомагане чрез програми за рехабилитация, при които държавата или здравната система покриват част от разходите, а останалото се доплаща от потребителите.

Силен сезон и завръщане на израелските туристи

На фона на дискусиите за ваучерите туристическият сектор очаква и силен летен сезон. Според прогнозата на Института за анализи и оценки в туризма през тази година България може да посрещне около 14 милиона туристи.

Драганов отбеляза, че домакинството на колоездачното състезание Giro d’Italia също допринася за популяризирането на страната като туристическа дестинация.

По думите му се очаква и пълно възстановяване на туристическия поток от Израел.

„От 26 май започват полетите на нискотарифна авиокомпания към държавата Израел, така че ние ще възстановим изцяло израелския пазар“, каза той.

Според Драганов България продължава да бъде предпочитана дестинация за израелските туристи заради сигурността, климата и културната близост между двете държави.

Няма основания за шоково поскъпване на почивките

На фона на растящите цени на горивата и опасенията за по-скъпи самолетни билети, Драганов смята, че няма причина за сериозен скок на цените на вече планираните ваканции. „Никой няма да качва цените на вече купени почивки“, заяви той.

По думите му ценовите нива ще останат близки до миналогодишните, а туристите трябва да планират разходите си разумно. „Придържайте се към бюджета от миналата година. Вие не можете да похарчите повече от парите, които имате в джоба“, коментира Драганов.

Очаквания за промени в туризма

Директорът на Института за анализи и оценки в туризма коментира и работата на министъра на туризма Илин Димитров, като подчерта, че той познава отлично проблемите на сектора.

„Илин Димитров е много добре подготвен. Той два пъти е бил служебен министър, сега е редовен министър. Идва от бранша, идва от Варна, запознат е изцяло с проблемите на българския туризъм“, заяви Драганов.

Той посочи още, че в сектора предстоят сериозни реформи, включително промени в Закона за туризма и преструктуриране на туристическите райони.

„От девет туристически района трябва да ги редуцираме до три – Мизия, Тракия и Сердика“, каза той и допълни: „По делата ще ги познаем.“

