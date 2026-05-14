Юанът удари двегодишен връх, докато Тръмп и Си преговарят в Пекин

Китайският юан достигна най-високото си ниво спрямо долара от март 2023 г. насам, докато финансовите пазари реагираха нервно на започналата среща между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в Пекин. Докато валутата поскъпваше, водещите борсови индекси в Китай тръгнаха надолу, а инвеститорите внимателно следят сигналите за бъдещето на търговските отношения между двете най-големи икономики в света.

Юанът стигна най-високото си ниво от две години

На вътрешния пазар китайската валута достигна ниво от 6,7887 юана за долар, а офшорният юан се търгуваше при 6,7871 за долар.

В същото време Народната банка на Китай определи официален курс от 6,8401 юана за долар - най-силният фиксинг от март 2023 г.

Въпреки това анализатори отбелязват, че официалният курс остава по-слаб от пазарните очаквания. Според тях това показва, че китайските власти се опитват да ограничат прекомерното поскъпване на валутата и да запазят стабилността на финансовите пазари.

Пекин залага на стабилност пред света

Главният икономист за Китай в Macquarie Лари Ху заяви, че Пекин заема изчаквателна позиция на фона на по-добрия от очаквания икономически растеж през първото тримесечие.

По думите му основната цел на китайското ръководство по време на срещата със САЩ е да демонстрира стабилност и предвидимост както пред международната общност, така и пред вътрешната аудитория.

Борсите тръгнаха надолу

Докато юанът поскъпваше, фондовите пазари в Китай отчетоха спадове в началото на търговията.

Индексът Shanghai Composite се понижи с 0,5 процента, а индексът на сините чипове CSI300 загуби 0,6 процента.

Инвеститорите очакват разговорите между Тръмп и Си да бъдат съсредоточени върху поддържането на търговското примирие, както и върху чувствителни теми като изкуствения интелект и ограниченията върху износа на чипове.

Компаниите за изкуствен интелект поскъпнаха

На този фон компаниите, свързани с технологичния сектор и изкуствения интелект, се представиха по-добре от останалия пазар.

Индексът CSI Artificial Intelligence се повиши с около 0,8 процента, а индексът CSI Cloud Computing 50 нарасна с 1,5 процента.

Пазарите очевидно очакват, че именно технологиите и чиповете ще бъдат сред най-важните теми в преговорите между Вашингтон и Пекин.

Готви ли се ново търговско споразумение

Според Ройтерс САЩ и Китай обсъждат възможността за създаване на механизъм за регулиран търговски обмен на нечувствителни стоки.

По информация на агенцията двете страни могат да определят продукти на стойност около 30 млрд. долара, за които митата да бъдат намалени, без това да засяга въпроси, свързани с националната сигурност.

