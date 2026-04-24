Валутните пазари под напрежение, еврото губи позиции

Еврото отбеляза леко понижение спрямо основните валути в междубанковата търговия тази сутрин, като пазарите реагират на засилената геополитическа несигурност и движенията при енергийните суровини. Единната валута се търгува под нивата от предходната сесия, докато доларът започва да възстановява позиции.

В същото време инвеститорите следят внимателно сигналите от централните банки и развитието на международните конфликти. Така валутните пазари остават силно зависими от външни фактори.

Леко отстъпление на еврото

Еврото се котира за 1,1681 долара, което е спад от 0,06 на сто спрямо нивото при затварянето на пазара вчера. Референтният курс, определен от Европейска централна банка, е 1,1694 долара.

Спрямо британската лира единната валута също губи позиции - с 0,03 на сто до 0,8675 евро за лира, докато спрямо швейцарския франк остава без съществена промяна.

Доларът печели от напрежението

Американската валута е на път да отчете първия си седмичен ръст от три седмици насам. Причината е забавянето на мирните преговори между САЩ и Иран, което охлажда надеждите за бързо деескалиране в Близкия изток и увеличава търсенето на сигурни активи.

Несигурността остава висока, въпреки удълженото примирие между Израел и Ливан. Иран демонстрира контрол над Ормузкия проток чрез публикувани кадри на свои командоси, което засилва опасенията за смущения в доставките на енергийни ресурси и поддържа високите цени на петрола. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не поставя конкретен срок за споразумение, което допълнително увеличава напрежението.

Индекси и основни валути

Доларовият индекс остава стабилен около 98,82 пункта, но се насочва към седмичен ръст от около 0,6 на сто. Еврото се задържа около 1,1683 долара, докато британската лира отслабва леко до 1,3464 долара.

„Петролът и доларът продължават да се движат в тясна връзка, като постепенното поскъпване на суровината подкрепя стабилността на долара“, коментира анализаторът Шо Сузуки от Matsui Securities.

Йената под натиск и предупреждения от Токио

Японската йена продължава да губи стойност, като се търгува около 159,77 йени за долар и върви към пети пореден ден на спад. Финансовият министър Сацуки Катаяма предупреди за възможна намеса при спекулативни движения.

Според анализатори обаче рязко отслабване под 160 йени за долар е малко вероятно в краткосрочен план. „Вербалните интервенции вероятно ще бъдат първата стъпка“, коментира Акихико Йокоо от Mitsubishi UFJ Bank.

Инфлация и решения на централните банки

Инфлацията в Япония остава под целта от 2 на сто за втори пореден месец, но се очаква ново ускоряване заради по-високите енергийни разходи. Това насочва вниманието към предстоящото заседание на Bank of Japan, което приключва във вторник.

Очакванията са лихвите да останат без промяна, но да бъдат дадени сигнали за бъдещо затягане на политиката.

Междувременно проучване на Ройтерс показва, че Европейската централна банка може да запази депозитната си лихва без промяна на 30 април, но да предприеме повишение през юни в отговор на енергийния натиск.

Движения при други валути и криптопазара

Австралийският долар се повиши с 0,04 на сто до 0,7131 долара, а новозеландският - с 0,07 на сто до 0,5856 долара. Валутите на развиващите се пазари в Азия останаха под натиск, като филипинското песо, малайзийският рингит и индийската рупия отслабнаха спрямо долара.

При криптовалутите биткойнът поскъпна с 0,64 на сто до 78 420 долара, а етерът - с 0,16 на сто до 2330 долара.

