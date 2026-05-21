Еврото задържа позициите си спрямо долара без нов пазарен трус

Курсът на еврото към долара остана без промяна тази сутрин в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация. Единната европейска валута се разменяше за 1,1625 долара, или на същото ниво, на което беше при затварянето на търговията вчера.

Спокойното начало на деня показва, че валутният пазар засега не реагира с резки движения и изчаква нови сигнали за икономическата среда, лихвената политика и нагласите на инвеститорите.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1600 долара. Разликата между този курс и сутрешните котировки във Франкфурт остава ограничена, което потвърждава относителната стабилност на единната валута в началото на днешната търговия.

Задържането на еврото на почти непроменено равнище идва в момент, когато пазарите следят внимателно сигналите от централните банки и данните за икономическата активност. Подобни периоди на слаби колебания често показват предпазливост сред участниците, които изчакват по-ясна посока преди ново движение на валутните курсове.

