Левът почти изчезна: 91% вече са изтеглени

Към 27 март 2026 г. България ускорено затваря страницата „лев“. Процесът по изтегляне на банкнотите и монетите и въвеждането на еврото се движи стриктно по правилата – и дори изпреварва очакванията.

Извън касите на Българската народна банка остават едва 2.9 млрд. лева. Това означава, че 91% от парите в брой, които са били в обращение в началото на 2025 г., вече са изтеглени. Показателно е, че границата от 90% е достигната значително по-рано от планирания срок – края на юни 2026 г., което говори за добре координиран и работещ процес.

На фона на отстъпващия лев, еврото вече доминира. В обращение са евробанкноти и евромонети на стойност над 7.8 млрд. евро – достатъчен ресурс, който гарантира нормалната работа на разплащанията, бизнеса и ежедневието на хората.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com