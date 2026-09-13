Левът почти изчезна: 91% вече са изтеглени
В обращение са евробанкноти и монети за над 7.8 млрд. евро
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В обращение са евробанкноти и монети за над 7.8 млрд. евро
Той е eдин oт ocнoвнитe pecypcи, нeoбxoдими зa пpoизвoдcтвoтo нa бaтepии
Въпросът към вицепремиера беше зададен от Станислав Анастасов, народен представител от парламентарната група на ДПС
Министърът не търпи упреци от ГЕРБ