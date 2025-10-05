Европарите

Дигитален Евро Асистент с инфо за еврото на сайта на УниКредит Булбанк
Специално разработеният генеративен чатбот е задвижван от изкуствен интелект и предлага актуална информация, свързана с процеса на въвеждане на еврото...
Информационни срещи за еврото и днес в различни части на страната
Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация
Шефът на БНБ назова ключовия приоритет за еврото. Как българите ще усетят промяната
Като централни банкери сме длъжни да гарантираме стабилност и предвидимост, заяви Димитър Радев
Над 70 предупреждения за нарушения при двойното обозначаване на цените в лева и евро е отправила КЗП към търговците до момента
На този етап целта е да се даде време и насоки на бизнеса да приведе етикетирането на цените в съответствие със закона
Еврото идва с желязна ръка! Глоби до 7000 лева за търговци-шмекери
Държавата обещава безкомпромисен контрол и защита на потребителите по време на прехода към единната валута
Пускат нов портал, който ще показва цените в магазините
Вече е получено потвърждаване от страна на някои вериги за готовност за публикуване на данни
Експерт обясни как ще плащаме по-лесно с идването на еврото
Ръстът на безкешовите плащания в България дава спокойствие на бизнеса и потребителите
Как ще плащаме данъци и такси в евро. Важни съвети
Проверете предварително дали институцията има каса за плащане в брой
Теменужка Петкова разби 3 мита за еврото
В лицето на правителството гражданите и бизнесът имат коректен партньор, каза финансовият министър
Ето за какво да внимаваме на касите след еврото
През януари търговците ще трябва да връщат рестото в евро
Продължават информационните срещи за въвеждането на еврото
Кампанията се води от 2 септември насам и обхваща много населени место
Експерт се произнесе! Ето какво ще ни донесе еврото
Еврозоната не е в най-добрата си форма, но валутата евро се представя доста добре, заяви Маню Моравенов
Как да преобърнем семейния си бюджет в евро? Безценни съвети
Най-важно е планирането