Европарите

Над 70 предупреждения за нарушения при двойното обозначаване на цените в лева и евро е отправила КЗП към търговците до момента

На този етап целта е да се даде време и насоки на бизнеса да приведе етикетирането на цените в съответствие със закона

02 октомври | 9:35
