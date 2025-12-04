Въвеждането на еврото ускорило реформите в Словакия

Опитът на Словакия с въвеждането на еврото често се посочва като пример за плавен преход и добре подготвена реформа. Според Игор Барат от словашката Ексимбанка приемането на единната валута не само е улеснило бизнеса и гражданите, но и е отворило път към по-широки промени в икономиката и държавната администрация. Той е сред ключовите лица, стояли зад кампанията за присъединяването към еврозоната през 2009 г.

Как еврото подготвя терена за реформи

Игор Барат подчертава в интервю за БТА, че самото приемане на еврото е създало условия за реформи, които иначе биха се забавили. Той напомня, че подготовката е изисквала огромна организация и сътрудничество между държавни институции и бизнеса. Екипът му е работил върху законови промени, защита на потребителите и яснота в правилата, за да няма негативни ефекти при преминаването от словашка крона към евро.

Най-мащабната информационна кампания в страната

Барат описва информационната кампания като най-сложната в историята на Словакия. За да достигне до всеки гражданин, държавата е използвала телевизия и радио, печатни издания, материали на различни езици и дори компактдискове. На всички 1,9 милиона домакинства са изпратени брошури и малък калкулатор за изчисляване по фиксирания курс от 30,1260 словашки крони за едно евро. Кампанията се провежда основно в рамките на година и половина, а половин година след въвеждането цените все още се изписват в двете валути.

Защо Словакия избира еврото

Общественият дебат започва още шест години преди присъединяването. Според Барат ползите за малка и отворена икономика като словашката значително надвишават разходите. Еврото премахва трансакционните разходи, повишава прозрачността на цените и улеснява отношенията с партньорите в еврозоната, към която са насочени голяма част от словашкия износ и внос. Тези аргументи са залегнали в националната стратегия още през 2003 г.

Ефектите за инвеститорите и за хората

По думите на Барат, единната валута е силен фактор за инвеститорите, макар да не е единственият. За гражданите еврото улеснява пътуването, престоя в други държави, плащанията за образование, туризъм, онлайн покупки и други услуги. Той обаче предупреждава, че валутата не е чудодейно решение. Ако една държава спре реформите след въвеждането, ефектът може да се окаже ограничен.

На въпрос дали първият словашки бюджет в евро е създал проблеми Барат отговаря, че такива не е имало и че самата валута няма пряка връзка с работата на държавния бюджет.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com