Еврото променя важни правила за трудово възнаграждение от 1 януари

България се подготвя за въвеждането на еврото от 1 януари догодина, а с това идват и технически, но важни промени в трудовото законодателство. Социалното министерство предлага актуализации на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и на други подзаконови документи, така че всички доплащания и такси да бъдат превалутирани по официалния фиксиран курс. Целта е безпроблемно преминаване от лев към евро в заплащането на труда и свързаните услуги.

Промени при заплащането на нощен труд и разположение

В Наредбата за структурата на работната заплата е регламентирано заплащането на всеки отработен час нощен труд между 22 ч. и 6 ч. То не може да е по-малко от 15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, и не по-малко от 1 лев. Съответно от следващата година един лев се заменя с 51 евроцента.

По аналогия и заплащането за времето, през което работникът е на разположение на работодателя и се намира извън територията на предприятието, на място уговорено между тях, се заплаща допълнително по 10 стотинки на час сега, а след 1 януари ще е 5 евроцента.

Научни степени, диагностика на професионални болести и еднодневни договори

Превалутират се от лева в евро и допълнителните средства, изплащани за научните степени. За доктор от 15 лева на 7,67 евро, и от 50 лева за доктор на науките на 25,56 евро.

Ще се промени и ценоразписът, по който от Фонд „Условия на труд“ се заплаща диагностиката на професионалните болести, отново с превалутиране по официалния фиксиран курс.

Това ще важи и при заплащането по еднодневните трудови договори, ползвани в селското стопанство за обработка и прибиране на реколтата. В образците на договорите заплащането ще е в евро.

Ограничен период за плащания в лева

Превалутиране се предлага и в други нормативни актове, например наредбата, по която се плащат таксите за издаване и за подновяване на лиценз на социални услуги, като плащането на тези такси в лева ще е допустимо само в първия месец от въвеждането на европейската валута у нас. След това всички административни разноски ще се извършват в евро.

