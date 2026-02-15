На път към Гърция. Инвеститори боготвоят тези места

Ключова зона привлиза все повече инвеститори.

Зоната между хаджидимовските села Садово и Илинден, както и периметърът около бившето ГКПП „Илинден“, вече не са просто транзитни точки по пътя към Гърция. Това показа справка на "Топ преса".

Свободното преминаване през границата превърна тези територии в апетитна хапка за предприемачи, които търсят бързо развитие в секторите на услугите и логистиката.

Огромният трафик, който през лятото достига своите пикови стойности, е основният двигател на този икономически подем. Пътникопотокът в двете посоки създава идеални предпоставки за развитие на съпътстващ бизнес, твърдят местните жители и експерти. Според нашата проверка, идеите на инвеститорите варират от изграждане на модерни крайпътни заведения и търговски обекти до специализирана инфраструктура за тежкотоварни автомобили. В момента край село Садово вече се строи нов ТИР паркинг, който се очаква да облекчи трафика и да предложи нужните услуги за международните превозвачи.

Засиленият интерес логично доведе и до чувствително поскъпване на земята и имотите в селата Садово и Илинден. Местните жители споделят, че запитванията от страна на предприемачи са ежедневие, а цените в района бележат значителен ръст. Високата активност на пазара е продиктувана не само от стратегическото географско положение, но и от навлизането на големи инвеститори в самата община Хаджидимово.



Регионът върви уверено напред, като поредното доказателство за това е мащабен проект, за който „Топ Преса“ научи – изграждането на голямо вилно селище в района на Хаджидимово. Навлизането на сериозни предприемачи е ясен сигнал, че потенциалът на региона се оценява високо не само за транзитен бизнес, но и за дългосрочни инвестиции в туризма. Всичко това показва, че общината се превръща в притегателен център, където инфраструктурата и частната инициатива работят ръка за ръка в полза на икономическия растеж.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com