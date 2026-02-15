Тежък труд, ниско заплащане и недостиг на хора в селското стопанство

Работещите в селското стопанство получават с около 1000 лв. по-малко от средната заплата за страната, показват данните на Националния статистически институт. През последното тримесечие на 2025 г. средната брутна месечна заплата в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ е 1770 лева. Това поставя аграрния бранш сред най-ниско платените икономически дейности у нас. Разликата спрямо водещите сектори остава драматична.

По-ниски възнаграждения са отчетени единствено в „Ресторантьорство и хотелиерство“, където средната заплата е 1617 лева, сочат данните на националната статистика, цитирани от БНР. В същото време сектор „Далекосъобщения“ отново оглавява класацията със средна брутна месечна заплата от 5739 лева - над 4000 лева повече спрямо аграрния сектор.

Ниското заплащане вероятно е сред причините за намаляване на заетите. През последното тримесечие на миналата година броят на наетите в селско, горско и рибно стопанство е спаднал с 5% спрямо предходните три месеца и е достигнал близо 62 хил. души.

От години секторът изпитва сериозен недостиг на работна ръка и проблем със застаряването на кадрите. Заради все по-голямата зависимост от сезонна заетост и ограниченото предлагане на българска работна сила, редица стопанства вече активно наемат работници от Непал, Индия и Филипините, които постепенно се интегрират в местните условия на труд.

