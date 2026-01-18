Такъв шок с българското зеле никой не беше очаквал!

Никой не иска да си вземе зеле дори когато е безплатно. Това е суровата реалност в покрайнините на Кнежа, където тонове качествена българска продукция са напът да изгният под снега и да бъдат унищожени от самия производител, защото пазарът отказва да ги приеме. Вместо да стигне до трапезите, реколтата ще бъде зарита, тъй като изкупните цени са толкова ниски, че прибирането й означава сигурна загуба, съобщава Нова телевизия.

35-годишният Пламен Тафраджийски, който се занимава с фамилно земеделие от 2007 г., признава, че е на ръба да се откаже. В момента под снега остават 24 декара със зеле, които той отказва да продава на посредници. По думите му големите вериги и борсите предлагат по 20 стотинки без ДДС, или около 24 стотинки с данъка - цена, която не покрива нито труда, нито разходите за техника и гориво. Реалната печалба, казва той, остава единствено за прекупвачите.

Изправен пред този икономически парадокс, фермерът взема крайна мярка - обявява зелето за безплатно и приканва всеки желаещ да дойде и да си набере сам. Резултатът обаче е още по-шокиращ. От над 50 тона зеле хората са взели не повече от 500 килограма, въпреки че продукцията е напълно годна за консумация, включително и за храна на животни.

Пламен признава, че му е тежко да гледа как трудът му отива на вятъра, но алтернатива няма. Всеки, който желае да си вземе от зелето, има още около седмица. След това той ще влезе в нивата с трактора и ще зарие цялата реколта. По думите му това ще се води „зелено наторяване“, макар че на практика е скъпо унищожаване на храна. За следващата година фермерът планира драстично да свие производството и да премине към други култури, защото при сегашните условия отглеждането на зеле просто няма смисъл.

