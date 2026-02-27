Христанов обяви, че има заплаха за националната сигурност. Не казва защо

„Има заплаха за националната сигурност, за което е известен и премиерът. Снощи получихме сигнала, уведомили сме службите и сме започнали проверки. На този етап не мога да разкрия повече.“ С тези думи служебният министър на земеделието Иван Христанов направи извънредно изявление по време на брифинг, на който представяше екипа си.

По думите му сигналът вече е внесен и в прокуратурата, а за случая е информирана и ДАНС. Министърът не даде допълнителни детайли, но потвърди, че става дума за сериозен риск. По-рано той е подал сигнал до държавното обвинение за злоупотреби за близо половин милион лева, свързани с т.нар. „златна фадрома“.

Христанов заяви, че няма да се огъне под натиск. Повод за думите му стана декларация на „Има такъв народ“, в която бяха отправени обвинения за негови назначения и бе отправен призив към президента Илияна Йотова да поиска оставката му.

„Последните дни бяха наситени с безпрецедентни атаки. Чухме твърдения, че съпругата ми имала интереси в някакви лаборатории - това е клевета и измама. Прави впечатление, че тази атака съвпадна със сигнала до прокуратурата“, заяви министърът.

