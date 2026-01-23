Димитър Зоров: България е със сринато животновъдство и това ни застрашава

Протестите срещу търговското споразумение между Европейския съюз и Меркосур показват дълбоките проблеми и провали на Европа в земеделския сектор, заяви председателят на Асоциацията на млекопреработвателите и на говедовъдите Димитър Зоров в предаването „Денят започва“ по БНТ.

По думите му България е страната с най-слабо развито животновъдство в ЕС, което я поставя в изключително рискова позиция при отварянето на европейския пазар за конкуренция от държави извън съюза.

Зоров подчерта, че основните пазари за българските млечни и животински продукти традиционно са в Близкия изток, а не в Латинска Америка, което прави икономическия ефект от подобно споразумение съмнителен за българските производители. Според него при подписването на договори като този с Меркосур ключов въпрос остава гарантирането на безопасността и качеството на внасяните продукти, за да не се допусне подбиване на пазара с по-евтина и по-нискокачествена продукция.

От своя страна представителят на Асоциацията на млекопроизводителите Владислав Михайлов заяви, че фермерите трябва да бъдат компенсирани, като това означава пренасочване на средства в рамките на европейските политики. По думите му ефектът от сделката с Меркосур ще има отражение върху цяла Европа, но при правилни компенсаторни механизми той може да бъде и позитивен.

Михайлов изрази увереност, че контролът върху вноса на продукти от Меркосур ще бъде значително по-строг от страна на ЕС и няма да се повтори ситуацията с Украйна, при която на пазара са влизали продукти със спорно качество.

В същото време Зоров насочи вниманието и към вътрешните проблеми, като отбеляза, че цените са се повишили осезаемо след въвеждането на еврото, въпреки дадените обещания за законови промени, които да защитят потребителите и производителите – обещания, които според него не са били изпълнени.

В този контекст Владислав Михайлов заяви, че браншът очаква новият политически проект на Румен Радев да предложи реални мерки за защита както на потребителите, така и на българските производители, тъй като без активна държавна и европейска политика секторът остава изложен на сериозни икономически и социални рискове.

