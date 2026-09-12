Справедлива цена! Колко трябва да струва сиренето
От Националната асоциация на млекопреработвателите определят новата методика за цените като стъпка в правилната посока
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От Националната асоциация на млекопреработвателите определят новата методика за цените като стъпка в правилната посока
Надценки до 91%, производители и синдикати в спор кой носи вината
Млекопроизводителите с тежка критика към европейската аграрна политика
В категорията на млечните продукти надценката при крайните продажни цени достига до 100% и над 100 процента
В момента извършваме проверки в млекопреработвателните предприятия, казват от БАБХ
Големите търговски вериги контролират достъпа на всички производители до пазара
След производството и логистиката се стига до таксите на големите търговски вериги
България не е фактор в производството на сурово мляко за европейския пазар
Всички казват „повишавайте заплатите”
Стопани с над 10 крави ще могат да правят мандри