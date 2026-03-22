Цените на храните излизат извън контрол! Призив за твърди мерки

Цените на храните в България растат рязко и с необичайно високи надценки, алармира президентът на КНСБ Пламен Димитров. По думите му при редица продукти се наблюдават надценки между 77% и 91%, като увеличенията не са плавни, а скачат изведнъж. Той подчерта, че страната ни е с най-висок ръст на цените на храните в ЕС през последните години, а усещането за инфлация сред хората не е случайно.

„Имаме непредвидима среда“, заяви Димитров пред БНТ и настоя за незабавни действия. Според него към момента липсват реални пазарни механизми за овладяване на ситуацията. Той призова Комисията за защита на конкуренцията да се намеси, като я определи като „ядрената бомба на пазара“. Ако това не се случи, по думите му трябва да се пристъпи към законови, дори непазарни мерки.

От своя страна Димитър Зоров от Асоциацията на млекопреработвателите оспори тезата, че поскъпването идва от производителите. Той подчерта, че на едро цените на храните не са се увеличили, а проблемът идва от търговията на дребно. Според него именно там се натрупват прекомерни надценки, които изкривяват пазара.

Зоров предупреди, че натискът върху производителите да не повишават цените води до спад в качеството на продуктите. Той се обяви против таван на цените, но подкрепи въвеждането на таван на надценките като възможна антиинфлационна мярка. По думите му липсата на решения на европейско ниво също задълбочава проблема.

Той разкритикува и парламента за това, че не е приел предложен закон за ограничаване на надценките, като подчерта, че подобна мярка би могла да облекчи натиска върху потребителите.

Паралелно с това Зоров алармира за 42% ръст на вноса на мляко у нас, което според него е сигнал за проблеми в българското производство и в европейската селскостопанска политика.

На този фон синдикатите настояват за пакет от мерки за подкрепа на домакинствата. Пламен Димитров определи предложената помощ от 20 евро за горива като „някаква стъпка“, но подчерта, че тя е далеч от достатъчна на фона на реалния натиск върху доходите.

