Гечев подхваща сиренето с 60% вода, разкри за нови правила
„Прогресивна България“ подготвя промени в етикетирането и специална марка за фермерските продукти, докато битката с високите цени продължава
Следете всички новини, анализи и коментари за Надценки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
„Прогресивна България“ подготвя промени в етикетирането и специална марка за фермерските продукти, докато битката с високите цени продължава
ПБ залага на нова методика за цените, а депутатът твърди, че докладът на КЗК е разкрил сериозни пропуски по веригата
Министерство на икономиката въвежда френския модел, производители и търговци - разделени
Експерти предупреждават, че ограниченият внос може да доведе до ново поскъпване
Какво смятат експертите
Според Явор Гечев „Кошница с грижа“ не е пряко договаряне, а призив за трайно поведение към потребителите
Александър Пулев поиска доброволно поевтиняване от 15 до 30 процента и предупреди за съдебни и репутационни рискове
Правителството и търговците с общ ход срещу скъпите храни
Той предупреди, че големите търговци не са склонни да понесат удар по сериозните си надценкиГолемите търговски вериги са мобилизирани да попречат на п...
Големите вериги и вносът притискат българските производители, предупреди Кирил Вътев
Различни фактори диктуват това
Председателят на млекопреработвателите обяви, че обещанията за по-ниски цени ще излъжат фермерите, ако не бъде свита търговската ножица
Подготвят се законови промени, електронна платформа и проследяване на стойностите от производителя до щанда
Управляващите искат изсветляване на надценките, по-силен контрол и повече натиск там, където цените растат необяснимо
Пламен Абровски обвини търговските вериги в огромни надценки и предупреди за "тирания" над производителите
Говори Цветан Цеков
Според експерти по щандовете има твърде много чужди продукти с неясен произход
Правителството готви ежеседмичен контрол на „справедливите цени“ и нови мерки в защита на потребителите
Типично за определени кръгове на "бизнеса" у нас
Пакетът мерки срещу галопиращите цени, подготвен от "Прогресивна България", е една първа стъпка, каза Димитър Маргаритов