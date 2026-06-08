Правителството натиска веригите за ударно сваляне на цените

Правителството очаква големите търговски вериги доброволно да намалят цените на част от хранителните продукти от първа необходимост и това да е с между 15 и 30 процента. Позицията обяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев часове преди представянето на инициативата „Кошница за всеки“.

Кабинетът настоява веригите да покажат трайно социално отговорно поведение, подобно на практиките в Западна Европа. По думите на Пулев мярката е доброволна и всяка верига може сама да прецени дали и как да се включи.

Очакване за реално поевтиняване

„Очакваме от веригите устойчиво поведение и пазарни мерки, които да са насочени към овладяване на цените на стоките от първа необходимост. Очакваме конкретно намаление от 15 до 30%“, заяви Пулев пред Нова телевизия.

Той подчерта, че правителството не налага административно цените и не упражнява нормативен натиск върху търговците. „Тук трябва да се акцентира, че това е на доброволни начала. Ние като правителство под никаква форма не сме упражнявали нормативен или друг вид натиск. Тоест всяка верига е свободна да откаже, ако смята, че не може да се включи в такава инициатива“, каза вицепремиерът.

Големите вериги са поканени в Министерския съвет

Днес в Министерския съвет трябва да бъдат представени допълнителни мерки срещу повишаването на цените на основните хранителни продукти. На разговор са поканени представители на водещите търговски вериги, които трябва да обявят как виждат своята социална отговорност.

„Очакваме днес да чуем хранителните вериги как виждат тяхната социална отговорност, свързана с намаляване на цените на храните от първа необходимост. Искаме трайно социално отговорно поведение по същия начин, както го имат в Западна Европа“, заяви Пулев.

По думите му всяка верига ще излезе със собствена позиция според своята визия. Кабинетът очаква предложенията да бъдат направени на свободен пазарен принцип, но с ясен фокус върху цените на най-необходимите продукти.

Подозрения за пазарен дефект

Пулев заяви, че правителството има основателни подозрения, че цените в част от търговските вериги не отговарят на нормалните търговски практики. Според него наличната информация показва пазарен дефект, при който стандартните механизми за формиране на цените не работят както трябва.

Вицепремиерът обвърза темата и с натрупаното обществено недоволство срещу модерната търговия. „В момента са изправени пред редица съдебни и репутационни искове. Чуваме постоянно от хората, че са настроени крайно негативно към модерната търговия“, каза той.

Пулев заяви, че целта е първо да бъде защитен интересът на българските граждани, а в дългосрочен план да се поставят основи за по-силно земеделие и равнопоставеност между българските и вносните стоки.

Разходите в министерството също се режат

Вицепремиерът коментира и свиването на разходите в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Той заяви, че ведомството не може да изпълни изискването за 10-процентно намаляване на разходите само чрез незаети бройки и ще се стигне до съкращаване на служители.

„Имаме хронични дефицити, които са трупани през годините. Трябва да бъде взето болезнено решение и да вървим с административни мерки. Това са болезнени реформи, но вече са в ход“, каза Пулев.

Той съобщи, че министерството вече прави необходимите стъпки за намаляване на разходите. По думите му в държавните дружества към ведомството също има проблеми, като Пулев обвини част от тях, че са опитали да го подведат с информация за актуалното си състояние. Повече подробности по темата се очакват в сряда.

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