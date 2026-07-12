Сергиите се напълниха, цените отстъпиха. Пазарът пак победи магазините

Седмичният кооперативен пазар в Мездра отново привлече хора, които искат да заредят домакинството с пресни плодове и зеленчуци на по-ниски цени от тези в магазините. Тиквичките се продават по 0,80 евро за килограм, краставиците и пъпешите по 1 евро, а дините по 0,50 евро. Производителите обясняват поевтиняването с добрата реколта, но при доматите, царевицата и горските плодове цените остават високи, предаде бТВ.

Силната реколта свали част от цените

Пазарът се провежда веднъж седмично и още от сутринта търговията върви с пълна сила. Черешите струват между 2 и 2,50 евро за килограм, а кайсиите се продават по 1,50 евро. „Нямаме никаква друга алтернатива. Или да продаваме на по-ниска цена, или да изхвърляме. Засега за сезона е нормална такава цена“, каза производителят Цветан Цветанов.

Клиентите обаче продължават да пресмятат внимателно всяка покупка. „Не е много евтино, ама нямам избор“, сподели Любка Гачева.

Доматите разделиха пазара

На една от сергиите Серафим, производител с оранжерии в село Сумер, предлага домати по 3,50 евро за килограм. Цената стряска част от хората, но той отказва да я намали. „Който разбира от качество, спира и си взима. Който не разбира, отива по боклуците и после му е криво“, заяви той.

На други места доматите се продават почти двойно по-евтино. Това засили и съмненията на купувачите колко от хората зад сергиите са истински производители. „На мен ми се струва, че повече са прекупвачите, малко са работниците“, коментира Маргарита Цолова.

Царевицата удвои цената

Най-бързо на пазара свършват гъбите, а най-скъпи остават боровинките и малините. При царевицата цените са два пъти по-високи от миналото лято.

Суровият кочан се продава по 1,20 евро, а вареният и печеният по 2 евро. „Какво да правим, децата като искат, трябва да си купим“, каза Марияна Йорданова.

Други купувачи сравняват цените с морските курорти, където царевицата достига 4 евро, и определят предложенията в Мездра като приемливи.

Спорът стигна до доходите

На част от сергиите клиентите могат да опитат продукцията, преди да купят. Някои посетители смятат, че при сегашните цени производителите дори работят на загуба.

Митко Манолов, който работи в Германия, направи сравнение с цените там. „Доматът е по 99 цента. Тук литър мляко е 1,75 евро, а там е 1,09 евро. Там заплатата е 2000 евро, минималната е 1800, тук е 600 евро. Как да живеят тези хора?“, попита той.

„Цените не са високи, заплатите са ниски, пенсиите са малки“, обобщи търговецът Вергиния Симеонова.

Който е намерил изгодна стока, е напълнил торбите за цялата седмица. А там, където сделка няма, разговорът между сергиите продължава - за реколтата, доходите и цената на всекидневния живот.

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