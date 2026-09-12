Незаконно сметище задуши наш град, пожарникари водят тежка битка
Гъст дим покри Мездра, тонове отпадъци продължават да тлеят, а общината обещава огради и ограничаване на достъпа
Следете всички новини, анализи и коментари за Мездра. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гъст дим покри Мездра, тонове отпадъци продължават да тлеят, а общината обещава огради и ограничаване на достъпа
Работата по потушаването на място продължава
Тежко денонощие за огнеборците в област Враца
Тиквички вървят по 80 цента, краставици и пъпеши по евро, а малините и боровинките остават най-скъпи
Семейството на загиналото момче се страхува случаят да не бъде потулен, а социалните мрежи почерняха от скръб
Най-сериозни затруднения се очакват на автомагистрала „Хемус“
Стотици хора без ток
Надявам се скоростният път Мездра - Ботевград да даде друга насока за развитие на нашата община
Очаква се в следващите дни институциите да излязат с решение
Изникналите проблеми със свлачищата натоварват ремонтните дейности в участъка
Оборудването се изнася към други страни
Във Враца и Ботевград наемат с предимство съкратените
Ивайло от Мездра е бил видян за последно на терасата на жилището си
На мястото има дежурен екип за контрол и наблюдение
Предприятията в Северозапада местят производствата си
Вероятно Румъния е предоставила по-добри условия за работа на инвеститора
Японски гигант напуска България
Сигнал за нарушението е бил подаден по-рано днес
Челният удар е между лек автомобил "Опел" и турски ТИР
До понеделник ще се работи без прекъсване, тъй като предстоят довършителни работи