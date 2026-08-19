Огнената стихия в Мездра! Замърсен ли е въздухът?

Тежко денонощие за огнеборците в област Враца. Пожари горяха на няколко места в община Бяла Слатина. В Мездра се запали вилната зона над града. Битката с огъня продължи часове наред. Стигна се и до евакуация на деца.

„Получихме сигнал за пожар във вилната зона над град Мездра в 12:08 часа. На място изпратихме два противопожарни екипа, бях с тях. Установихме, че гори имот, който не е поддържан. Имаше много висока растителност. Беше започнала да гори и една спомагателна постройка“, сподели Любомир Злидолски, заместник-началник на Мездренската пожарна.

По думите му метеорологичните условия не са били благоприятни. „Имаше много силен вятър със сменяща се посока, който затрудни нашата работа. Пожарът бързо се разпространи и се наложи да мобилизираме допълнително сили и средства, за да успеем да го овладеем“.

„Засегнатата площ е 500 декара. 12 постройки са изгорели и няколко кошера. Също така имаме много голямо количество спасени сгради и автомобили, които са там, защото съсредоточихме силите и средствата“, посочи Злидолски.

Силните пориви на вятъра са затруднявали работата на пожарникарите. „Ту овладявахме ситуацията, ту излизаше извън контрол“, разказа Злидолски.

По думите му посоката, в която са се носили димът и огънят, е била към град Мездра. „В един момент съсредоточихме всички сили и средства точно към града, за да можем да ограничим навлизането на огъня“.

„На терена бяха изкарани техника и служители на общинското предприятие „Чистота“. Те евакуираха децата и хората от дома за хора с увреждания“, сподели Ивайло Тошев, началник на сектор „Сигурност“.

„Пожарът в Мездра е един от 27 пожара, възникнали на територията на област Враца. Този и още няколко са характерни. В община Бяла Слатина има пожар в село Враняк, който е възникнал от неподдържани дворове. Там дори е установен извършителят и му е съставен акт за установяване на административно нарушение“, посочи Денислав Митов, представител на областната пожарна.

„Когато пристигнаха противопожарните екипи, имаше двама души, които бяха на територията на пожара. След това не ги видяхме повече“, каза Злидолски относно това дали са установени нарушители.