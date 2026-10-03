Българи напълниха улиците на Солун заради Самуил

Много българи излязоха пред музея на Византийското изкуство в Солун, за да изпратят тленните останки на Самуил. Някои от тях споделиха, че еуфорията е много голяма и определят момента като исторически, съобщава Нова Тв.

България и Гърция подписаха споразумение за предаването на тленните останки на българския владел. Премиерът Румен Радев каза преди полагането на подписите, че "изпълняваме морално завещание" с това решение.

Той изказа „най-дълбока благодарност“ на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис „за политическото лидерство, мъдростта и куража“ за постигането на „това историческо за нашите две страни споразумение“.