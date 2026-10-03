Министрите подписаха, гвардейците го понесоха

„Изпълняваме морално завещание с връщането на тленните останки на цар Самуил.“

Това заяви министър-председателят Румен Радев в Музея на византийската култура в Солун, където се провежда официалната церемония по предаването на останките на българския цар Самуил (997–1014 г.) от Гърция на България.

В рамките на церемонията по официалното предаване на тленните останки, бяха подписани приемно-предавателните протоколи от българския министър на културата Евтим Милошев и гръцкия му колега Лина Мендони в присъствието на министър-председателите Румен Радев и Кириакос Мицотакис.

С подписването на протоколите Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, както и антропологичен материал, открит в други саркофази в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро. България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви.

Останките на цар Самуил са открити през 1965 г. при археологически разкопки в базиликата „Св. Ахил“. След церемонията в Солун те ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“.

По-късно днес в София е предвидена държавната церемония „България посреща цар Самуил“, след която останките ще бъдат пренесени с шествие до базиликата „Света София“, където ще бъдат положени и ще бъде отслужена панихида.