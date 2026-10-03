Взехме си царя! Първи кадър на останките НА ЖИВО

Историческият ден за България започна в Солун. Тленните останки на цар Самуил вече са предадени на българската държава. "Отиваме да си вземем царя", това заяви премиерът Румен Радев по-рано, който пристигна в Солун за церемонията по предаването на тленните останки на цар Самуил.

Проф. Людмил Вагалински и българският генерален консул в Солун лично изнесоха останките от музея на византийската култура. Официалната церемония по предаването бе с участието на българския премиер и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис.

Вагалински: Затварят се въпроси, останали отворени десетилетия

Археологът проф. Людмил Вагалински определи постигнатото между България и Гърция като пример за реално добросъседство.

„Изключително сътрудничество. Един добросъседски дух на практика. Затварят се отворени въпроси десетилетни за Гърция, почти 100 години. Най-сетне двете страни намират пресечна точка. И това е много добър знак, не само за Балканите. Има желание, отчиташ интереса на другия, може да се намери решение“, заяви проф. Вагалински в „Денят започва с Георги Любенов“.

Споразумението между София и Атина беше постигнато след интензивни преговори, а на 29 септември премиерът Румен Радев го определи като историческо.

Още два ковчега идват в България

Проф. Вагалински съобщи още един важен детайл – два ковчега с останки, свързвани с наследниците на Самуил, ще бъдат депонирани в Националния исторически музей.

„Имаме ясна уговорка за това какви стъпки следва да се предприемат. Интересното тепърва предстои“, посочи археологът.

„Никога не е имало спор чий цар е Самуил“

Вагалински коментира и въпроса за историческата принадлежност на средновековния владетел.

„Никога не е имало спор чий цар е Самуил“, заяви той и подчерта, че сред гръцките учени по думите му не е имало колебания по този въпрос.

„Това е български цар. Бих казал, че в цял свят е така. Единственото изключение са политиците в Северна Македония. Но не бих искал да ги коментирам“, каза проф. Вагалински.

Гръцкият археолог Николаос Муцопулос, който през 1969 г. открива четири саркофага при разкопките на базиликата „Св. Ахил“ в Преспа и свързва единия от тях със Самуил, също го определя като български цар.

След официалното предаване останките на Самуил ще отпътуват за България с военнотранспортен самолет „Спартан“. При навлизането му в българското въздушно пространство той ще бъде ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16.

В София предстои държавната церемония на площад „Княз Александър I“, а след това тържествено шествие ще отнесе останките до базиликата „Света София“, където вече е подготвен саркофагът за тях.