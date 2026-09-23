Сензационна находка на Перперикон: Откриха осквернени статуи от Античността

Фрагменти от антични статуи и постамент, датирани от III–V век, са сред най-новите находки, открити при археологическите разкопки на Перперикон. По тях има следи от оскверняване от християните, съобщи за БТА ръководителят на проучванията проф. Николай Овчаров.

Находките ще бъдат официално представени на 24 септември на самия археологически обект.

По думите на проф. Овчаров откритията дават нови сведения за облика на Перперикон през Античността. Те показват, че площадите и храмовете в древния град са били украсени със статуи – свидетелство за монументалността и богатството на комплекса през този период.

Археологът определя подобни находки като дълго чакани от екипа. Фрагментите дават възможност да бъде допълнена картината за архитектурата и художествената украса на Перперикон преди окончателното утвърждаване на християнството.

Новото откритие идва само седмица след друга интересна находка на Перперикон. Археолозите откриха долабри – характерни римски бойни инструменти и оръжия – както и връх на копие. Те хвърлиха повече светлина върху въоръжението и снаряжението на римските легионери, пребивавали в древния град.

Сега фрагментите от статуи добавят още един пласт към историята на Перперикон – този за прехода между езическия античен свят и християнската епоха.