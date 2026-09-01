Край на пясъчниците за най-малките?

Пясъчниците на детските площадки може вече да не бъдат задължителни за най-малките деца. Държавата предлага промяна в правилата, която ще даде възможност на общините да ги заменят с друго подходящо занимателно съоръжение за деца до 3 години.

Промяната е заложена в предложени изменения на Наредба №1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Водеща институция по документа е Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Досега наредбата определя пясъчника като задължително съоръжение за площадките за игра в жилищните територии, предназначени за деца до 3-годишна възраст.

Родители поискаха пясъчниците да бъдат премахнати

Идеята за промяната е свързана с предложения, отправени от кмета на Русе през 2025 и 2026 г. Те са мотивирани от многобройни молби и подписки на жители на града, които настояват пясъчниците на площадките за най-малките да бъдат премахнати.

Основното притеснение на родителите е свързано с риска от паразитни заболявания, които децата могат да прихванат при игра в пясъка.

Според гражданите ежегодното почистване, допълване и дезинфекциране на пясъчниците не осигурява достатъчно дълготраен ефект. Проблемът е особено чувствителен при най-малките деца, които често играят непосредствено с пясъка и поставят ръцете си в устата.

Проучване на органи на регионалното министерство е показало, че подобни затруднения съществуват и в други общини в страната.

Пясъкът няма да изчезне задължително

Предложената промяна не означава, че всички пясъчници ще бъдат премахнати.

Идеята е те вече да не бъдат задължителни. Вместо тях стопаните на детските площадки ще могат да поставят друго съоръжение, подходящо за занимания на деца до 3 години.

Това ще позволи на общините да преценяват конкретната ситуация и да избират вариант, при който могат да гарантират безопасността на децата.

От МРРБ посочват, че с промените ще се отговори на притесненията на гражданите и ще се даде възможност пясъчникът да бъде заменен, когато не може да бъде осигурен постоянен контрол и безопасна поддръжка.

Нови изисквания за безопасност

Проектът предвижда и прецизиране на други текстове в наредбата. Те са свързани със специфичните изисквания на българските държавни стандарти за безопасност и методите за изпитване на настилки и съоръжения за изцяло заградени детски площадки.

От министерството уточняват, че промените не въвеждат по-строги изисквания от тези, които и сега са заложени в Наредба №1 от 2009 г.

Затова не се предвижда преходен период за влизането им в сила след обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.

Промените имат и друга цел – да синхронизират националните правила с действащите европейски стандарти за съоръженията и настилките на детските площадки.

Според МРРБ така ще бъдат отстранени и някои практически затруднения пред общините при гарантирането на безопасността на пясъчниците.

От ведомството посочват още, че прилагането на промените няма да изисква допълнителни финансови средства.