Край на евтиното море? Експерти разкриха какво трябва да се промени

Летният сезон се очертава като силен, а според експертите това създава добра основа за още по-успешно лято през 2027 г. Въпреки това българският туризъм има нужда от сериозни промени – от решаването на проблема с кадрите и инфраструктурата до привличането на туристите извън хотелите.

Според директора на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова настоящият сезон ще продължи поне до 22 септември.

„Истински важна новина е, че две големи авиокомпании от шест летища в Германия ще извършват полети през 2027 г. до Варна и Бургас“, посочи тя. По думите ѝ Министерството на туризма е поставило основите на политики и инструменти за успешен модел на развитие, който е липсвал през последните години.

Кадрите остават големият проблем

Според Одисей Спасов от Българската асоциация на туристическите агенции един от сериозните проблеми по Черноморието е недостигът на работна ръка.

По думите му процедурите за наемане на служители от други държави често се забавят, а в туристическия сектор пристигат неподготвени хора. Това се отразява пряко върху качеството на обслужването и води до недоволство сред туристите.

Спасов подчерта, че българското Черноморие разполага с прекрасни плажове, но инфраструктурата и проблемите с паркирането продължават да създават неудобства за българските туристи.

Константин Занков от Института за анализи и оценки в туризма също постави акцент върху значението на българския турист. По думите му през този сезон над 40% от туристите по Черноморието са българи.

„Трябва много внимателно да си направим комуникационния микс, ориентиран към всеки пазар, към конкретния период от годината, от лятото, който искаме да таргетираме“, коментира Занков.

Не броят на туристите, а парите са важни

Карастоянова смята, че секторът се нуждае от сериозна трансформация.

Според нея основният показател за успех не трябва да бъде единствено броят на туристите, а приходите от туризъм.

Това означава да се повиши качеството на предлагания продукт, да се увеличи продължителността на престоя и да се развиват различни туристически услуги.

Една от целите е да се избяга от затворения модел „ол инклузив“, при който туристът може да прекара цялата си почивка между хотела, басейна и плажа.

Вместо това гостите трябва да бъдат насърчавани да посещават културни забележителности, да опитват местна кухня и вина и да откриват различни атракции.

Карастоянова смята, че е необходим и нов модел за управление и популяризиране на туристическите ресурси, така че изборът на почивка да не се определя единствено от цената.

Скъпото море променя поведението на туристите

Златка Димитрова, която говори като турист и човек, прекарващ лятото по Черноморието, постави акцент върху рязкото поскъпване.

Според нея сезонът не изглежда успешен за всички именно заради високите цени. По думите ѝ вместо просто да бъдат превалутирани от левове в евро, цените на места са били практически удвоени.

„Моето наблюдение е, че хората си пазаруват, готвят си и се хранят пред караваните и бунгалата си“, каза тя.

Според Спасов е необходим и по-сериозен контрол върху туристическия сектор, включително върху бизнеса в сивата икономика.

По думите му в нея се въртят над 1,5 млрд. евро, свързани с настаняване, туристически услуги и организиране на мероприятия.

Той определи контрола като един от най-важните инструменти за изсветляване на сектора и постигане на реални резултати.

Спасов коментира и цените, като заяви, че българският туризъм е усетил силно влиянието на хърватския модел, свързан с поскъпването.

Има и добри примери

Занков подчерта, че картината по Черноморието не е еднозначна.

Има заведения, които предлагат добри цени и качествено обслужване и привличат постоянни клиенти. Има обаче и обекти, в които цените са определяни като абсурдни.

Същото важи и за хотелите.

Според експертите именно разграничаването между добрите и лошите практики, по-добрият контрол, качественото обслужване и разнообразяването на туристическия продукт ще бъдат сред ключовите задачи пред сектора.

А ако прогнозите за по-силен сезон през 2027 г. се сбъднат, България ще има още една възможност да покаже, че морският туризъм може да бъде не просто евтина почивка, а преживяване, за което туристите са готови да останат по-дълго и да похарчат повече.