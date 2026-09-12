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Почиваме повече в Македония

Почиваме повече в Македония

Скопие. С 15% са се увеличили през последната година българските туристи, които са посетили Македония. Това обяви директорът на Агенцията за промоция...

01 юни | 17:25
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