Край на евтиното море? Експерти разкриха какво трябва да се промени
Повече приходи, по-дълъг престой и туристи извън хотелите – как Черноморието да спечели от силния сезон
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Повече приходи, по-дълъг престой и туристи извън хотелите – как Черноморието да спечели от силния сезон
Туроператорът търси помощ от българските институции, а резервният вариант минава през Лхаса и Катманду
Държавата организира първите евакуационни полети от Дубай и Абу Даби
На второ място е Италия
Очакват се ограничения и вдигане на такси
В началото на годината властите в Мексико депортираха избирателно български туристи
Министърът е разговарял с много туроператори
Това са данните за миналата година
Във Варна рано тази сутрин пристигнаха първите автобуси с пътници, които бяха блокирани в Истанбул при опита за преврат
Пиян македонец удари автобус превозващ 49 българи. Инцидентът се е случил на пътя Куманово - Крива паланка близо до село Страцин, инфорира "Куманово н...
Външно сформира кризисен щаб в Атина и в Солун заради наши туристи Цяла Гърция е блокирана втори пореден ден заради общата стачка в страната. Протест...
Скопие. С 15% са се увеличили през последната година българските туристи, които са посетили Македония. Това обяви директорът на Агенцията за промоция...
Част от пострадалите изгубили съзнание