Бедствието затвори пътя към дома на 15 българи в Тибет

Група от 15 български туристи се намира в Тибет и е далеч от непосредствено засегнатите от бедствието райони, но връщането й в България се оказва сериозно предизвикателство. Разрушените пътища и прекъснатите транспортни връзки поставят под въпрос първоначално планирания маршрут. Туроператорът Преслав Конов заяви пред БНР, че вече са уведомени българските институции и се търси най-сигурният начин групата да бъде изведена от района. Няма данни за български граждани в неизвестност в Непал.

Буквално пътищата липсват

„При всички положения ще бъде затруднено, защото буквално пътищата липсват“, обясни Конов. По думите му туроператорът вече е уведомил Министерството на туризма, Министерството на външните работи, българските консулски представители в Делхи и почетния ни консул в Катманду.

Целта е да бъде получена актуална логистична информация за възможните маршрути и процедурите, по които групата може да се прибере безопасно. На този етап основният проблем не е непосредствена опасност за туристите, а разрушената инфраструктура и несигурността около придвижването.

Резервният маршрут минава през Лхаса

Конов посочи и вариант, ако първоначалният маршрут остане невъзможен. „В най-лошия случай ще пътуваме със сухопътен транспорт до Лхаса, Тибет, и оттам със самолет ще излетим до Катманду и оттам ще се приберем по план в България“, обясни той.

За групата вече се организират и допълнителни нощувки до първия възможен полет към Катманду. „Това е, няма много какво да се направи“, каза туроператорът.

Като фон остава огромното бедствие по границата между Непал и Китай. Над 470 души са загинали, а повече от 1400 остават в неизвестност. Внезапната водна вълна е разрушила десетки мостове и около 40 километра пътища, което допълнително затруднява придвижването в района.