Илин Димитров обяви големи промени в туризма

Промени в Закона за туризма ще предвидят общините да влагат минимум 50 на сто от събрания туристически данък в организиране на събития за привличане на гости и в транспортна свързаност, а останалата част – в подобряване на инфраструктурата - това обяви в комплекс „Златни пясъци“ министърът на туризма Илин Димитров, цитиран от БТА.

Заедно с министъра на регионалното развитие арх. Иван Шишков той участва в работна среща „Инфраструктура и курорти“. В разговора се включиха областният управител на Варна Марио Смърков, народни представители от „Прогресивна България“, инж. Венелин Шъков, изпълнителен директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, представители на браншови организации и дружества от цялото Черноморие, както и експерти.

Поставяме началото на много важна реформа, свързана с инфраструктурата в националните курорти, каза Димитров. По думите му министерството вече предприема първи стъпки по темата. Догодина ще бъдат взети и мерки за изсветляване на сектора, свързани с плащането на туристическия данък.

Няма как да развиваме висококачествен четирисезонен туризъм без добра инфраструктура и подредени национални курорти, посочи министърът.

Димитров изтъкна като проблем, че собствеността в курортите у нас е различна, а статутът им не е уреден в законодателството. Начинът, по който работи туризмът, ще бъде една от големите предстоящи реформи, подчерта той.

Министърът посочи още, че страната не може да развива качествен туристически продукт с висококатегорийни бази без добри пътища и уредени курорти. Предстои да бъде сформирана работна група, която да изготви конкретни предложения за реформите в сектора.

Големите туроператори, които могат да помогнат да повишим броя на туристите у нас, искат устойчивост, предвидимост и съвременна законова уредба, която да работи добре както за бизнеса, така и за потребителите, каза още министърът. Той припомни, че амбицията на правителството е през следващите четири години броят на чуждестранните гости у нас да се увеличи двойно и от 4 милиона те да достигнат 8 милиона души. Това става с работа с големите туроператори, изтъкна Димитров и допълни, че те искат и дългосрочни договорни отношения. Когато всяка година се подписват договори, това поставя под риск устойчивият начин на управление, а чуждестранните партньори искат стабилна основа, на която да стъпят, каза Димитров.