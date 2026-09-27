Тесни улички и пълни кафенета. Това е градът на тишината

На по-малко от час път от Болоня, в сърцето на италианската област Емилия-Романя, се намира Ферара. Разположена край река По, Ферара пази средновековния си облик и внушителните си крепостни стени, а старият ѝ център е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Тук автомобилите отстъпват място на велосипедите, тесните улички водят към дворци и площади, а зад фасадите се крият истории за династии, художници и легенди, предава БНР.

Наричат Ферара „градът на тишината“, защото в четвъртъците автомобилното движение е забранено в историческата част. По улиците могат да се движат велосипеди, но в безбройните кафенета винаги е оживено. Италианците изпиват кафето си на три глътки, а ако на вратата срещнат приятел, разговорът спокойно може да продължи половин час, докато останалите се опитват да преминат покрай тях.

Старият град на Ферара е обграден от запазени червени крепостни стени, които приличат на завеса, извезана със зеленината, поникнала върху тях. Особено впечатление прави Диамантеният замък - сграда с релефни стени, наподобяващи фасетите на обработен диамант. Хората го посещават не само защото днес в него се помещава картинна галерия с творби на едни от най-известните италиански художници, но и заради множеството легенди, свързани с него.

Ферара обаче има и друга страна - тази на град, свързан силно с изкуството и киното. Тук е роден Микеланджело Антониони, един от големите италиански режисьори на XX век. В неговите филми често присъстват темите за самотата, отчуждението и трудното общуване между хората - усещания, които по свой начин се свързват и с атмосферата на родния му град.