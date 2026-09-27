Подарък от Даяна се превърна в ритуал: Брат ѝ го носи вече близо 40 години

Почти три десетилетия след смъртта на принцеса Даяна брат ѝ Чарлз Спенсър признава, че има нещо, което би искал да е направил по различен начин.

„Можех ли да направя повече, за да ѝ помогна с публичния ѝ живот? Вероятно да“, казва пред PEOPLE 62-годишният девети граф Спенсър в едно от най-личните си интервюта.

Поводът е новата му книга „Swan Song: Diana, My Sister“ („Лебедова песен: Даяна, моята сестра“), в която той се връща към общото им детство, сложната история на семейството и необикновения живот на Даяна под непрестанното внимание на медиите.

Спенсър разказва, че през последните години от живота ѝ действително се е намесвал, за да ѝ помага. Днес обаче се пита дали е можел да направи още.

„Към края на живота ѝ донякъде ѝ помагах. Аз самият бях имал някои сблъсъци с медиите. Помогнах ѝ да спечели голямо дело за клевета срещу британски вестник. Водех някои битки за нея тихомълком“, разказва той.

Проговаря подробно за първи път от 29 години

Това е първият път през 29-те години след смъртта на Даяна, в който брат ѝ говори толкова подробно за нея.

Принцесата загина на 36-годишна възраст през август 1997 г. Сега, в разговор в семейното имение Олтроп в Нортхамптъншър, Чарлз Спенсър се връща към детството им и към някои от най-тежките моменти около брака, развода и смъртта на сестра си.

Той признава, че съжалява, че не е помогнал повече на Даяна да се справи с огромния обществен и медиен натиск. Но категорично отхвърля едно от твърденията, които го преследват от години – че след развода ѝ през 1996 г. е отказал да ѝ предостави дом в Олтроп.

„Не е вярно, че отказах да ѝ дам дом“

„Едно от нещата, за които хората ме обвиняват напълно несправедливо, е, че не съм искал да ѝ дам дом“, казва Спенсър.

По думите му след развода Даяна действително го помолила да живее в Garden House, къща в задната част на имението.

„Даяна я обичаше, защото сестра ни Джейн [Фелоус] беше живяла там с децата си и мястото беше идеално за тях“, обяснява той.

Проблемът обаче бил сигурността. Даяна не би живяла там сама, а със синовете си – принцовете Уилям и Хари.

„Местната полиция обиколи мястото заедно с мен и каза, че просто няма как да осигури защита на Уилям и Хари“, разказва Спенсър. „Тя не можеше да живее в Garden House. Това не беше реалистична възможност.“

След развода си Даяна остава да живее в двореца Кенсингтън до смъртта си през следващата година. Уилям и Хари прекарват времето си и с двамата родители – с майка си в Кенсингтън и с баща си в Хайгроув и двореца „Сейнт Джеймс“.

Нова книга преди 30-годишнината от смъртта на Даяна

Мемоарите на Чарлз Спенсър излизат на 22 септември, в навечерието на 30-годишнината от смъртта на принцесата през 2027 г.

Именно приближаването на тази годишнина и очакваният нов огромен медиен интерес към Даяна са сред причините брат ѝ да реши сам да разкаже историята си.

В книгата Спенсър прави и редица нови разкрития. Сред тях е неговият разказ за остър спор с бъдещия крал Чарлз III относно решението Уилям и Хари да вървят в погребалната процесия зад ковчега на майка си. Той отправя и твърдения за реакцията на Чарлз в часовете след смъртта на Даяна.

Заради част от твърденията, свързани с краля, говорител на двореца прави необичайно изявление:

„По принцип не коментираме книги, но Негово Величество е наясно, че болката от загубата на сестра може да замъгли разума, да повлияе на преценката и да оцвети спомените по начин, който другите не разпознават, дори много години след подобна загуба.“

„Усещам Даяна до себе си“

Близо три десетилетия след трагедията Чарлз Спенсър казва, че споменът за сестра му продължава да му носи утеха.

Попитан дали все още усеща присъствието ѝ, той отговаря:

„Усещам Даяна на моя страна в трудните моменти.“

Спенсър пази и малък личен ритуал, свързан със сестра си. Когато му предстои важна среща или труден момент, той носи копчета за ръкавели, подарени му от Даяна в края на 80-те години.

„Ако трябва да се изправя пред нещо наистина сериозно, пред среща, на която ще се решава нещо много важно, винаги слагам копчетата за ръкавели, които тя ми подари в края на 80-те. Това е своеобразен спомен за нея“, казва той.

Миналата година негов братовчед трагично отнема живота си. Спенсър разказва, че казал на родителите му, че носи копчетата на Даяна.

„Споменът за Даяна носи утеха на хората дори и днес“, казва брат ѝ.