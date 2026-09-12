Тайните на серийния съблазнител Казанова
Магьосник, шпионин, писател, измамник – “детето на Просвещението” има много лица
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Магьосник, шпионин, писател, измамник – “детето на Просвещението” има много лица
Излиза още следващия месец
В новата си книга Хуан Карлос признава, че се чувства неразбран дори от сина си крал Фелипе VI
Черкел често е обект на подигравки от страна на Орбан и неговите поддръжници в политиката и медиите
Известната в България и Франция дама представя мемоарите си „Влюбена в живота“
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Мемоарът на бившия германски канцлер се превърна в най-успешно продаваната книга за 2024 г. в Германия
Именитата изпълнителка се изповяда
Излизат мемоарите му, които ще бъдат пуснати в продажба на 22 октомври
Актьорът работи усилено върху мемоарите си
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Световната певица разкрива мръсни тайни в „Жената в мен“
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Какво следва за бившата актриса
"Резервният" продаде милиони копия в първата си седмица
Издателският договор е втората най-висока цена след книгата на Барак и Мишел Обама
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Член на кралското семейство твърди, че той е оригиналният „резервен“
Проблемите в Бъкингам нямат край
Ето какво следва за бившия британски премиер