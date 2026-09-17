Даяна казала на брат си: „Съпругът ми е влюбен в прислужника си“

Новата книга на Чарлз Спенсър за покойната му сестра принцеса Даяна разкрива подробности за един от най-тежките разговори между двамата – този, в който тя му съобщила, че възнамерява да се разведе с тогавашния принц Чарлз.

Първият откъс от мемоарите „Swan Song: Diana, My Sister“ беше публикуван на 17 септември от Daily Mail. В него 9-ият граф Спенсър описва разговор, провел се по време на обяд в ресторант San Lorenzo в Лондон.

Братът и сестрата използвали галените си имена – Дъч и Карлос.

„Тя погледна към масата и каза: „Карлос, ще се разведа“, пише Спенсър.

Той разказва, че за момент замълчал. Знаел, че отношенията между сестра му и съпруга ѝ са лоши, но не предполагал, че ситуацията е стигнала толкова далеч.

Спенсър ѝ казал, че има пълната му подкрепа, но се тревожи за реакцията на обществото. По думите му хората били повярвали в приказката за кралската любов и можели несправедливо да обвинят Даяна, че я е разрушила.

Тогава, според мемоарите му, тя му отговорила:

„Но, Карлос, съпругът ми е влюбен в прислужника си.“

Спенсър пише, че е бил изненадан от думите ѝ, но ѝ отговорил, че в такъв случай вероятно няма избор.

Той уточнява, че Даяна не е назовала конкретния служител. „Това не беше важно: краят на брака ѝ и на мечтите ѝ беше“, пише той.

Стар слух отново излиза наяве

Твърдението за предполагаема връзка между принц Чарлз и служител от кралското домакинство не е ново. Подобни слухове се появяват публично още през 2003 г.

Тогава бивш служител на кралското семейство е свързан с твърдения за подобен „инцидент“, а бивш помощник на Чарлз получава съдебна забрана Mail on Sunday да публикува историята.

Тогавашният личен секретар на принц Чарлз сър Майкъл Пийт прави необичайно категорично изявление.

Той определя твърдението като напълно невярно и заявява, че то няма „и капка основание“.

Друг бивш служител, Саймън Солари, също публично защитава Чарлз.

Бъкингамският дворец този път отказва да коментира съдържанието на книгата.

Спенсър: Не съдя брака на сестра си

Чарлз Спенсър, който самият е бил женен три пъти, подчертава, че не се опитва да оценява отношенията между сестра си и бъдещия крал.

„Не съм достатъчно лицемерен, за да съдя или критикувам нечий друг брачен живот. Просто записвам как се е чувствала сестра ми и не оценявам дали е била права или не“, пише той.

Според разказа му Даяна му споделила, че проблемите в брака са започнали още в ранните му години.

Тя смятала, че съпругът ѝ понякога бил прекалено зает за нея, а в други моменти бил критичен към нея.

Спенсър пише още, че сестра му вярвала, че Чарлз я критикува за теглото ѝ и се опитва да диктува как да се облича и какви занимания да има.

По думите му тези забележки били възприемани като упреци от младата съпруга, която се стараела да даде най-доброто от себе си.

Какво се е случило преди сватбата

Спенсър си спомня и друга сцена – Даяна, седнала сама и мълчалива в сутринта на сватбата си.

Той пише, че години по-късно разбрал от близък приятел на сестра си за разговор между нея и бъдещия ѝ съпруг в деня преди сватбата.

Според това твърдение Чарлз казал на Даяна, че е много щастлив да се ожени за нея, но не е влюбен в нея.

Това твърдение също е представено в книгата като информация, достигнала до Спенсър чрез близък приятел на сестра му, а не като негов непосредствен свидетел на разговора.

„Най-личната книга, която съм писал“

„Swan Song: Diana, My Sister“ беше обявена през август. Това е първият път, в който Чарлз Спенсър говори толкова подробно и открито за сестра си.

Той обяснява, че е решил да напише книгата след множество покани за интервюта преди наближаващата 30-годишнина от смъртта на Даяна.

„Целта на тази книга е да разкажа истината за Даяна от гледната точка на нейния брат“, казва Спенсър при обявяването на мемоарите.

След като записал аудиокнигата, той нарекъл Swan Song „най-личната“ книга, която някога е писал.

„В основата си това е простият поклон на един брат към една необикновена сестра“, написа той.