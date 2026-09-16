Майката на Мъск спи в гаража му. Защо ли

За Мей Мъск луксът не се измерва с лъскави апартаменти, скъпи хотели или удобства. Ако има диван или дори само матрак на пода, тя е доволна. А когато гостува на сина си Илон в Starbase – базата на SpaceX в Тексас, където се разработват и изстрелват ракети, – спокойно може да прекара нощта в гаража му, предава bTV.

78-годишната Мей разказва пред New York Post, че още от детството си е свикнала с по-сурови условия. Тя е израснала на къмпинг в пустинята Калахари и дълго време не е приемала удобствата като нещо задължително.

„Ако имам диван или матрак на пода, съм добре“, казва тя. „Да спиш на пода – имаш покрив над главата си. Това е лукс.“

Историята на жената, която днес е успешен модел, диетолог, лектор и звезда в социалните мрежи, е далеч от бляскава приказка. Тя описва живота си в новите си мемоари Eternal: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age („Вечни: Изкуството на преоткриването и устойчивостта на всяка възраст“).

От насилието до самостоятелния живот

Когато е на 30 години, Мей взема решение, което променя живота ѝ. След години брак с бащата на Илон – Ерол Мъск, когото тя описва в книгата си като физически и емоционално насилник, тя го напуска.

Тогава трябва сама да се грижи за трите си деца – Илон, Кимбъл и Тоска.

Ерол Мъск отрича твърденията, че е малтретирал Мей в интервю за New York Times миналата година.

Мей започва да работи на няколко места едновременно. Първоначално живее в Южна Африка, а по-късно се премества в Торонто. Работи като диетолог и преподавател по хранене, а паралелно се занимава с моделство, за да осигурява прехраната на семейството си.

За нея най-важното е било да няма човек, който да превръща дома в място на страх.

„Можеш да се справиш без вечери навън, без филми, без луксозни дрехи или каквото и да било друго, стига да нямаш някой, който е гаден наоколо и ти крещи през цялото време“, казва Мей.

На 50 започва нов живот в Ню Йорк

Когато навършва 50 години, Мей Мъск се мести в Ню Йорк. Градът се оказва подходящ за нейния характер и амбиции.

По думите ѝ нюйоркчани „ходят бързо, говорят бързо, мислят бързо“. Тя успява да се посвети още повече на моделството и постепенно изгражда международна кариера.

През 2022 г. Мей става най-възрастната жена, появявала се в изданието за бански костюми на Sports Illustrated. Днес тя е и лице на CoverGirl.

А пенсионирането очевидно не влиза в плановете ѝ.

„Бих казала, че седемдесетте ми години са най-добрите ми години. Наистина най-добрите ми години“, казва тя.

Четири часа работа всяка сутрин

Въпреки известността си Мей продължава сама да се занимава с голяма част от ежедневната си работа. Живее в центъра на Ню Йорк и прекарва около четири часа всяка сутрин в управление и развитие на профилите си в социалните мрежи, както и в търсене на нови възможности за моделство и публични изяви.

Това е работа, която много хора на нейната възраст и с нейния статут биха поверили на екип. Тя обаче предпочита да я върши сама.

През следващите седмици графикът ѝ остава натоварен – предстоят пътувания до Хонконг, Остин, Буенос Айрес и Шанхай за фотосесии и публични изяви.

Майка на гений, който ѝ говори за ракети

Трудно е да не се забележи влиянието на Мей върху трите ѝ деца – режисьорката Тоска, предприемача Кимбъл и Илон Мъск.

Тя признава, че понякога дори за нея е трудно да разбере докъде стига интересът на най-големия ѝ син към технологиите.

Спомня си как преди години Илон дошъл на закуска и ѝ казал, че е прекарал цялата нощ в проектиране на ракети.

„И какво трябва да отговоря на това? Нямам експертни знания, които да му предложа“, разказва тя. „Мога само да направя бъркани яйца.“

Въпреки това Мей казва, че вижда и съвсем друга страна на сина си.

„Когато е с децата си, никой друг не съществува. Той просто си играе с тях“, споделя тя. По думите ѝ Илон е „симпатичен“ и „забавен“, но същевременно го определя като „гений“ и „единствен по рода си“.

Защо защитава Илон в социалните мрежи

След първата си книга, публикувана през 2019 г. – A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success („Една жена прави план: Съвети за живот, изпълнен с приключения, красота и успех“) – Мей продължава да говори открито за семейството си.

Тя разказва и за конфликтите си с някои журналисти, които отразяват сина ѝ. В определени случаи започвала да ги следва в X и ги тагвала, когато смятала, че публикациите им са несправедливи.

„Щях да намеря журналиста, който е написал историята. Намирах профила му, за да мога да го тагна и да кажа: „Срам за вас“, казва тя.

Мей признава, че това не е променяло публикациите, но ѝ е носело известно удовлетворение.

Десетилетия, преди да стане американка

Самата Мей има личен опит с темата за имиграцията. Тя е родена в Канада, въпреки че баща ѝ и баба ѝ и дядо ѝ са американци.

Пътят ѝ към американското гражданство продължава десетилетия. Около 12 години тя живее и работи с визи като диетолог и модел, преди да получи зелена карта. След това минават още пет години, преди да стане американска гражданка.

„Когато получиш гражданство... просто плачеш. Толкова си щастлив“, спомня си тя.

Днес, когато наближава 80, Мей Мъск продължава да работи, да пътува и да търси нови възможности.